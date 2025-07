Fabinho Soldado minimiza atrito dentro do Corinthians: 'Nós estamos felizes com o Memphis'

Em uma das suas raras aparições em entrevistas e transmissões, Fabinho Soldado deu uma satisfação ao torcedor do Corinthians neste sábado. Antes da partida com o Botafogo no Engenhão, pelo Brasileirão, o executivo de futebol falou sobre as recentes exibições da equipe, da situação financeira e balanços de mercado do clube paulista e sobre as recentes polêmicas envolvendo o holandês Memphis Depay.

"Existem momentos que a gente precisa fazer algumas intervenções. É claro que o jogo contra o São Paulo, o primeiro tempo principalmente, não foi um jogo que a gente... ninguém gostou, na verdade... os próprios atletas", disse o dirigente à transmissão da Amazon Prime Video. "Mas o mais importante disso tudo é que existe a confiança no trabalho. Eu sempre falo sobre isso. O Corinthians está numa transformação de elenco, do ano de 2023, 2024, 2025..."

"A gente está fazendo um trabalho a longo prazo. Claro que pensando no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil... mas o trabalho que eu faço, que eu preciso olhar, é para a reconstrução do Corinthians", justificou Fabinho Soldado. "Para a reconstrução do Corinthians. O trabalho está sendo bem executado. A gente tem um grupo de pessoas, de gestores que está colaborando para que a gente consiga colocar o Corinthians no lugar que merece."

Depois de dar satisfações sobre o Corinthians dentro de campo, o executivo foi perguntado sobre as movimentações do time no mercado de contratações, especialmente num momento de intensa crise financeira. Recentemente, o clube foi envolvido em rumores sobre a contratação do ponta-esquerda Victor Sá, que teria sido um pedido do técnico Dorival Júnior.

"Todas as janelas que foram feitas, foram feitas com muita criatividade, com muito profissionalismo, um trabalho muito dedicado desse setor. Eu acredito que quando o Dorival fala assim (sobre reforços), é claro... qualquer treinador precisa dos reforços. O Dorival está coberto de razão. Mas ele também tem a ciência um pouco da dificuldade que nós temos", explicou Fabinho.

"Certamente existem as carências, existe a necessidade. Nós estamos trabalhando para que possamos o quanto antes trazer estes jogadores. Mas a verdade é que eu tenho falado sobre isso, o presidente já falou. Nós vamos trazer os jogadores que estiverem dentro das condições do Corinthians, dentro do nosso orçamento. Eu espero o quanto antes poder, realmente, reforçar essa equipe, porque ainda temos neste ano competições importantes."

Sobre Victor Sá, o executivo desconversou. "Se falam de diversos jogadores. A gente conversa, a gente sempre abre alguma conversa, de alguma forma ou outra para entender. Quem faz esse primeiro contato é o departamento de scout, liderado pelo Renan (Bloise). A gente espera, quando estiver sim esses jogadores conversados e acertados, poder dar a notícia para que o torcedor possa ficar feliz."

Sem confirmar o reforço de 31 anos, Fabinho fez questão de falar sobre a manutenção do elenco e citou a renovação de contrato de Yuri Alberto, que assinou por mais 5 temporadas com o clube alvinegro.

Em seguida, o dirigente foi perguntado sobre Memphis Depay, que teve envolto a polêmicas recentes com a camisa do Corinthians. "Algumas situações que aconteceram com ele em relação ao dia a dia... a verdade é que a gente não concorda. Já foi conversado", explicou Fabinho. "Mas existe um lado do atleta que o torcedor precisa saber. Um atleta super identificado com o clube, humilde, respeita todos os profissionais."

"Está preocupado em ajudar nesta reconstrução", completou o executivo. "Por algumas vezes ele já foi à minha sala perguntando aquilo em que ele poderia ser útil. Até para algumas áreas do clube que estamos pensando em melhorar e reformar. Ele se colocou à disposição. Enfim, existe um lado de um atleta que está super motivado. Ele está contribuindo no dia a dia. É um baita de um profissional, veio pra cá pra fazer história."

"Daquilo que nos cabe em relação a campo, treinamento, o treinador, os atletas, nós estamos felizes com o Memphis. É claro, sabemos que ele tem muita coisa ainda a fazer. Ele tem ainda um potencial incrível", explicou.

É válido ressaltar que, desde que chegou ao Corinthians no final de abril, Dorival Júnior ainda não teve a oportunidade de utilizar Yuri Alberto, Rodrigo Garro e Memphis Depay ao mesmo tempo. Juntos, o trio teve uma grande responsabilidade na retomada da equipe no final da temporada passada.