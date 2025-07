Evangelista valoriza vitória contra o Grêmio e exalta elenco do Palmeiras

O Palmeiras venceu o Grêmio por 1 a 0, neste sábado, no Allianz Parque, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista Lucas Evangelista valorizou o resultado e destacou a força do elenco alviverde.

"Um resultado muito importante, para dar sequência nas vitórias que estamos tendo, principalmente em casa. A gente sabe que é ima sequência de jogos cansativa. Procuramos mesclar bastante. Estamos preparados, o elenco é forte. Agora é descansar e pensar no próximo jogo", disse ao Premiere.

Com o resultado, o Verdão engatou a terceira vitória seguida e aparece na terceira colocação do Brasileirão, com 32 pontos, um a menos que o vice-líder Flamengo e dois a menos que o líder Cruzeiro. Tanto o Rubro-Negro quanto a Raposa entram em campo no domingo, contra Atlético-MG e Ceará, respectivamente, ambos em casa.

O Palmeiras volta as suas atenções agora para a Copa do Brasil. O clube encara o Corinthians na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela ida das oitavas de final.

O próximo desafio pela Série A será no domingo, contra o Vitória, fora de casa, pela 18ª rodada. A bola rola no Barradão, em Salvador, a partir das 20h30.