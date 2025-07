Dono do Inter Miami revela fúria de Messi com suspensão: 'Espero que não afete a renovação'

Proprietário majoritário do Inter Miami, o empresário Jorge Mas afirmou que Lionel Messi ficou furioso com a suspensão de um jogo imposta a ele e ao companheiro Jordi Alba por não comparecerem ao Jogo das Estrelas da MLS, a liga de futebol dos Estados Unidos. Assim, a dupla não poderá entrar em campo na partida do time da Flórida contra o Cincinnati, neste sábado, em Fort Lauderdale.

"Ele está extremamente chateado hoje, como era esperado. Espero que não tenha consequências a longo prazo e que não cause impacto em sua renovação. Terá um impacto inicial na percepção dos jogadores sobre o funcionamento das regras da liga? Com certeza", afirmou Mas, que considera a punição "draconiana".

O clube decidiu poupar seus jogadores da partida festiva, realizada na quarta-feira, em Austin, no Texas, em função do desgaste provocado pela sequência de jogos pela liga nacional e pelo Mundial de Clubes. Messi e Alba foram convocados em escolha de torcedores e da imprensa para defender o time das estrelas da MLS, que derrotou o selecionado do Campeonato Mexicano por 3 a 1.

Messi e Alba estão aqui para jogar e vencer. A reação foi exatamente a que se esperaria de dois jogadores competitivos que não entendem a decisão, que não entendem por que não comparecer a um jogo de exibição implica diretamente em suspensão. A regra é o que é, mas eles não a entendem", disse o empresário, cuja opinião foi corroborada pelo técnico Javier Mascherano.

"É uma loucura. Esse tipo de evento é ótimo para a liga, mas não pode ser realizado em datas oficiais, durante a semana, especialmente com a programação que temos. Há clubes que precisam jogar (pelo campeonato) 48 horas depois desse jogo, não dá descanso suficiente para os jogadores e, sem eles, não há nada", criticou o argentino.

"Nos últimos dois meses, tivemos um calendário muito apertado, jogando praticamente a cada três dias. Se o evento vai acontecer, então devemos parar, jogar o All-Star Game e depois retomar a competição", acrescentou Mascherano.

CONTRATAÇÃO DE PESO

Disposto a deixar a equipe mais competitiva a ponto de convencer o camisa 10 a renovar seu vínculo, que se encerra no final desta temporada, o Inter Miami anunciou a contratação do argentino Rodrigo de Paul, um dos destaques do Atlético de Madrid, que vem promovendo uma reformulação no elenco do técnico Diego Simeone.

Campeão mundial e bicampeão da Copa América ao lado de Messi, o meio-campista de 31 anos inicialmente chega à equipe da Flórida por empréstimo até o fim da temporada da liga americana - com opção de compra definitiva até 2029.

"O que me traz ao Inter Miami é o desejo de competir, conquistar títulos, escrever as páginas da história do clube", disse De Paul, que atuará ao lado de Messi, Suárez, Jordi Alba e Sergio Busquets. "É um clube que está se moldando para ser grande, para ter uma longa história, para que muitas pessoas sigam este time incrível", acrescentou.

De Paul viajou aos Estados Unidos, onde aguardará o visto de trabalho para poder estrear, e será apresentado aos torcedores na partida deste sábado, contra o Cincinnati, no Chase Stadium de Fort Lauderdale.