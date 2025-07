Desesperado, Fortaleza busca a reação imediata diante do Red Bull Bragantino no Brasileirão

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza ainda busca reagir sob o comando do técnico Renato Paiva. Sem vencer há seis jogos, o time cearense tenta ganhar um respiro diante do Red Bull Bragantino, neste sábado, às 18h30, na Arena Castelão, pela 17ª rodada.

O técnico português estreou com um empate por 1 a 1 contra o Bahia e não atuou no meio de semana. Renato Paiva teve tempo para treinamentos para voltar a vencer na competição. Com 11 pontos e na vice-lanterna, uma vitória ainda não é suficiente para deixar a zona de rebaixamento nesta rodada.

O Red Bull Bragantino chega em viés de baixa para o duelo. O time paulista não vence há três rodadas, com duas derrotas seguidas, sendo a última no confronto direto diante do Flamengo, de virada, por 2 a 1, em Bragança Paulista (SP). Mesmo com os resultados adversos, segue no G-4, em quarto lugar, com 27 pontos.

Renato Paiva vai ter problemas para definir a escalação. Suspensos pelo terceiro amarelo, o meia Emmanuel Martínez e o atacante Lucero são desfalques. O primeiro não deve ser problema, uma vez que foi reserva diante do Bahia. Já no ataque, Bareiro deve herdar a vaga.

Paiva ainda tem duas dúvidas. Substituídos por lesão, o zagueiro Brítez e o atacante Marinho ainda serão reavaliados. Caso não tenham condições de jogo, Mancuso e Herrera devem ser acionados.

A novidade, portanto, deve surgir no gol. Contratado às pressas após lesão de João Ricardo, Vinícius Silvestre deve assumir a meta cearense: "Eu estou com 31 anos. Já posso me considerar um cara experiente. Vou me preparar, me concentrar, a gente não promete resultados, mas muito trabalho e dedicação. Isso é o que me define. Se ele precisar de mim, eu estarei pronto", disse o goleiro na sua apresentação.

Do outro lado, o técnico Fernando Seabra não contará com o experiente Juninho Capixaba. Com uma lesão ligamentar, o lateral-esquerdo segue como desfalque e Guilherme Lopes continua no time. Quem também está fora é o goleiro Cleiton, que levou o terceiro amarelo diante do Flamengo. Com isso, Lucão volta a assumir a meta.

Uma surpresa pode ser o volante Praxedes, que retorna ao clube após série de empréstimos e voltou a ser relacionado por Seabra: "Essas passagens em alguns clubes fizeram eu mudar minha mentalidade. Trabalhei com grandes jogadores, que me ajudaram bastante nesse processo e volto mais maduro, com toda certeza. Muito mais focado", disse o volante.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X RED BULL BRAGANTINO

FORTALEZA - Vinícius Silvestre; Mancuso, Kuscevic, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Matheus Pereira, Lucas Sasha e Pochettino; Herrera, Bareiro e Bruno Lopes. Técnico: Renato Paiva.

RED BULL BRAGANTINO - Lucão; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Guilherme Lopes; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Henry Mosquera. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).