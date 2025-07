Daniel Cormier aponta caminho da vitória para Poatan contra Ankalaev na revanche

Com a revanche contra Magomed Ankalaev confirmada para o UFC 320, no dia 4 de outubro, em Las Vegas (EUA), Alex Pereira terá uma nova chance de recuperar o cinturão dos meio-pesados (93 kg). Derrotado pelo russo em março, no UFC 313, o brasileiro busca corrigir as falhas do primeiro duelo - e, segundo Daniel Cormier, há um caminho claro para isso.

Durante o programa Good Guy/Bad Guy, da ESPN, o ex-campeão e atual comentarista avaliou que 'Poatan' até teve um bom desempenho defensivo nas quedas, mas acabou sendo controlado por Ankalaev durante a maior parte da luta, sem conseguir se impor no octógono. A grande questão agora é: como fazer para capitalizar pontos em cima do rival?

"Alex lutou muito melhor do que esperávamos (no UFC 313). Ele defendeu quedas melhor do que imaginávamos. Mas é aí que a diferença precisa acontecer. Ele não foi derrubado, mas ficou o tempo todo sendo pressionado. Como avançar sem que Ankalaev o encurrale? Ele precisa impor respeito logo no início para fazer o russo recuar", analisou Cormier.

Apesar das críticas recebidas por parte de nomes como Chael Sonnen - que chegou a afirmar que Pereira "não tem chance" na revanche -, Cormier acredita que os treinadores Glover Teixeira e Plínio Cruz têm capacidade para encontrar os ajustes necessários. O essencial, segundo ele, é impedir que o brasileiro fique encurralado e sem espaço para trabalhar seu jogo de trocação.

Aos 38 anos, o ex-campeão busca reconquistar o título que conquistou em tempo recorde dentro da organização. Caso consiga impor o ritmo desde os primeiros minutos, como sugere Cormier, Poatan pode mudar a narrativa do confronto e provar que ainda é uma ameaça no topo da categoria.

Reencontro

O primeiro encontro entre os dois ocorreu no UFC 313, em março deste ano, quando Ankalaev dominou a luta por cinco rounds e venceu por decisão unânime, encerrando o reinado de Pereira nos meio-pesados. Desde então, o russo pediu insistentemente por uma revanche, enquanto o brasileiro, cauteloso, afirmou que voltaria no momento certo - sem aceitar lutas de última hora, como fez em ocasiões anteriores.

