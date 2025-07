CRB goleia Novorizontino, volta a vencer pela Série B e se afasta do Z4

O CRB goleou o Novorizontino por 4 a 0 na noite deste sábado, no Estádio Rei Pelé, e voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro após seis partidas. Douglas Baggio (duas vezes), Gegê e Mikael marcaram os gols do jogo.

Com o resultado, o CRB se afastou da zona de rebaixamento. A equipe chegou a 25 pontos e subiu para a nona colocação, seis acima do Paysandu, que abre o Z4. O Novorizontino, por sua vez, segue em terceiro lugar, com 34 pontos.

O CRB volta a campo nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Pela 20ª rodada da Série B, o time alagoano joga no próximo domingo, às 16h, contra a Chapecoense, na Arena Condá. Já o Novorizontino recebe o Avaí no sábado, às 16h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, também pela Segunda Divisão.

Os gols do jogo

Em um primeiro tempo truncado, o CRB aproveitou a única chance clara para abrir o placar. Aos 36 minutos, Mikael teve o chute travado, e Douglas Baggio ficou com a sobra. Ele dominou e finalizou forte para balançar as redes.

O CRB definiu a partida no início da etapa complementar. Aos seis minutos, Danielzinho tabelou com Mikael, que fez o pivô e ajeitou para a finalização de Gegê, que marcou o segundo. Dois minutos depois, Douglas Baggio recebeu lançamento de Henri, encobriu o goleiro Airton e fez o terceiro.

Aos 20 minutos do segundo tempo, o CRB fechou o placar. Mikael aproveitou uma falha de Fábio Matheus, avançou e bateu cruzado para marcar o quarto gol. A equipe alagoana apenas administrou o resultado até o apito final.