CRB atropela Novorizontino com lei do ex e se rencontra com as vitórias na Série B

Em uma atuação irreconhecível, o Novorizontino foi dominado pelo CRB na noite deste sábado (26), no Estádio Rei Pelé. Em partida válida pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o time alagoano bateu o postulante à liderança por 4 a 0, com um segundo tempo de almanaque e destaque de Douglas Baggio.

Como de costume, a lei do ex não falha. O principal destaque da partida ficou por conta de Douglas Baggio, que atuou no time paulista de 2021 a 2023 e fez dois gols para o CRB, orquestrando a goleada.

Com o resultado, o time de Maceió interrompeu uma sequência de seis jogos sem vitória na Série B, foi a 25 pontos e saltou para a nona colocação da tabela de classificação, ficando quatro atrás da Chapecoense, primeiro time no G-4.

Já o Novorizontino, que sofreu quatro gols em um jogo após quase três anos, quando levou 4 a 0 do Cruzeiro, em outubro de 2022, perdeu a chance de assumir a ponta e estacionou em terceiro lugar, com 34.

O duelo em Maceió começou muito disputado, mas só teve uma grande chance aos 15, quando Raí Ramos cruzou na medida para Robson, que mandou de cabeça, e a bola saiu triscando a trave. Aos 26, o Novorizontino até chegou a balançar as redes com Airton Moisés, também de cabeça, mas estava em posição irregular.

Porém, o cenário ficou ruim para o time de Novo Horizonte. Aos 34, Marlon torceu o joelho e saiu lesionado. E no lance seguinte, aos 36, em bate e rebate na área, a bola sobrou na medida para Douglas Baggio mandar para o fundo do gol e abrir o marcador para o CRB, levando o time da casa em vantagem para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Novorizontino até tentou esboçar uma reação, mas logo sofreu um verdadeiro apagão e foi atropelado pelo CRB. Aos seis, Danielzinho tocou na medida para Gegê, que mandou no canto e ampliou o marcador, que não demorou para ficar ainda maior.

Aos oito, Douglas Baggio foi lançado por trás da defesa do time paulista, e cara a cara com Airton, mandou de cobertura, para um golaço. Enquanto o Novorizontino seguia perdido, o CRB manteve a postura ofensiva e tornou a goleada mais avassaladora aos 20, quando Mikael aproveitou vacilo de Fábio Matheus, chutou forte e fez 4 a 0 para o time da casa.

Nos minutos finais, o Novorizontino tentou reagir e chegou bem com Robson, que parou em grande defesa de Matheus Albino, que garantiu a goleada em casa.

As equipes agora terão uma semana de preparação para seus próximos desafios da na Série B. O Novorizontino volta a campo no próximo sábado (02), quando a partir das 16h recebe o Avaí, no Jorge Ismael de Biasi. No dia seguinte, no mesmo horário, é a vez de o CRB visitar a Chapecoense, na Arena Condá.

FICHA TÉCNICA

CRB 4 X 0 NOVORIZONTINO

CRB - Matheus Albino; Matheus Ribeiro (Hayner), Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higo Meritão, Danielzinho (Giovanni) e Gegê (Crystopher); Thiaguinho, Douglas Baggio (Dadá Belmonte) e Mikael (William Pottker). Técnico: Eduardo Barroca.

NOVORIZONTINO - Airton; Dantas, Rafael Donato (Bruno José) e Patrick; Raí Ramos, Fábio Matheus (Jean Irmer), Marlon (Luís Oyama) e Matheus Frizzo (Caio Dantas); Airton Moisés (Pablo Dyego), Robson e Léo Tocantins. Técnico: Umberto Louzer.

GOLS - Douglas Baggio, aos 36 minutos do primeiro tempo; Gegê, aos seis, Douglas Baggio, aos oito, e Mikael, aos 20 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Danielzinho e Lucas Kallyel (CRB) e Fábio Matheus, Bruno José e Raí Ramos (Novorizontino).

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).