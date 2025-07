Corinthians vai ao Rio com Yuri e time alternativo para encarar o Botafogo antes do Dérbi

O Corinthians enfrenta o Botafogo às 18h30 deste sábado, no Engenhão, em jogo que marca o retorno de Yuri Alberto, desfalque por um mês em razão de uma fratura vertebral. Dorival Júnior vai começar com o atacante no banco, onde haverá companhia de outros jogadores que costumam ser titulares, poupados porque o clássico de quarta-feira, contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, foi colocado acima da 17ª rodada do Brasileirão.

Yuri, que na quinta-feira estendeu seu contrato com o clube até 2030, deve ser utilizado no segundo tempo para ganhar ritmo antes do Dérbi. "Estou muito focado e concentrado para que, no jogo de amanhã, eu possa ir muito bem e consiga ajudar meus companheiros com gols, assistências e me entregando ao máximo dentro de campo", disse o jogador.

A renovação do atacante, principal jogador do elenco ao lado de Rodrigo Garro, foi uma das vitórias obtidas pela gestão interina do clube, comandada por Osmar Stábile desde o afastamento de Augusto Melo, nesta semana. Na sexta, uma dia antes da partida, foi quitada a primeira de três parcelas de premiações referentes ao Brasileirão de 2024 e ao título paulista de 2025, além de direitos de imagens atrasados.

O pagamento traz um pouco mais de tranquilidade ao momento turbulento vivido pelo clube, que espera novos episódios no dia 9 de agosto, quando assembleia de sócios decidirá se o impeachment de Melo será referendado. Torcedores pediram a renúncia do presidente afastado em protesto realizado no Parque São Jorge, na quinta. Andrés Sanchez e demais integrantes de seu grupo político também foram alvo da manifestação, na qual foi simulado um velório dos dirigentes.

Durante o protesto, integrantes das organizadas também disseram que os protestos direcionados aos cartolas na sede social pode se estender aos jogadores, no CT Joaquim Grava, se os resultados da equipe não melhorarem. O Corinthians é o 11º colocado, com 20 pontos. Embora tenha melhorado o desempenho na rodada passada, ao empatar sem gols com o líder Cruzeiro na Neo Química Arena, a falta de resultados tem preocupado.

Contra o Botafogo, Dorival deve poupar atletas como Memphis Depay e Matheus Bidu, enquanto Garro e Martínez estão suspensos. Raniele volta de suspensão. O meio-campista Luiz Gustavo Bahia, de 19 anos, pode ganhar uma chance entre os titulares.

No Rio, os corintianos vão encontrar botafoguenses empolgados com a contratação do volante Danilo, ex-Palmeiras e que estava no Nottingham Forest. O novo reforço, contudo, ainda não vai a campo, pois se prepara para fazer a estreia na próxima rodada, em duelo com o Cruzeiro.

"Ainda estamos no processo, não pela lesão, mas fisicamente. Eu acabei ficando na Bahia, fiz uma preparação sozinho. Sentei com o estafe e fiz um acordo", disse o jogador ao ser apresentado.

Desde que voltou do Mundial de Clubes eliminado pelo Palmeiras e demitiu Renato Paiva, o Botafogo tem mostrado evolução sob o comando de Davide Ancelotti, filho do treinador da seleção brasileira, mas enfrentou times da parte de baixo da tabela. Empatou com o Vitória e venceu o Vasco e o Sport. De qualquer forma, ocupa a quinta colocação, com 25 pontos.

O treinador italiano não conta com Marlon Freitas, suspenso, portanto a contenção do meio de campo deve ser formada por Allan e Newton.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X CORINTHIANS

BOTAFOGO - John; Vitinho, Kaio Fernando, A. Barboza e Alex Telles; Allan, Newton, Artur (Nathan Fernandes) e Montoro; Savarino e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Léo Mana, Cacá, João Pedro Tchoca e Angileri; Raniele, Charles e Luiz Gustavo Bahia; Carrillo, Talles Magno e Ángel Romero. Técnico: Dorival Júnior.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Engenhão, no Rio (RJ).