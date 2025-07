Corinthians terá time misto contra o Botafogo; veja escalações

O Corinthians está definido para o jogo deste sábado, contra o Botafogo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. De olho no clássico diante do Palmeiras, pela Copa do Brasil, o técnico Dorival Júnior decidiu levar a campo um time misto.

A grande novidade é a presença de Yuri Alberto, recuperado de uma lesão na coluna, no banco de reservas. O volante Raniele, que cumpriu suspensão na última partida, também está de volta.

Em contrapartida, José Martínez e Garro, suspensos, Maycon e Hugo, entregues ao departamento médico, desfalcam a equipe.

A escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Léo Mana, Cacá, João Pedro Tchoca e Angileri; Raniele, Charles, Luiz Gustavo Bahia e André Carrillo; Talles Magno e Romero.

O Timão vem de um empate sem gols com o líder Cruzeiro, resultado este que deu um respiro a Dorival Júnior. A equipe alvinegra está na 11ª posição do Brasileirão e vê o confronto como uma oportunidade de subir algumas posições na tabela, além de amenizar a crise que ronda o Parque São Jorge.

O Botafogo, por sua vez, teve semana livre e chega descansado para o embate. Na rodada passada, a equipe ganhou do Sport, fora de casa, por 1 a 0, e assumiu o quinto lugar do torneio, com 25 pontos.

O Glorioso, agora sob comando de Davide Ancelotti, tem os desfalques de Marlon Freitas, suspenso, e Artur, poupado por conta de um quadro gripal. O volante Danilo, recém-contratado, ainda não fica à disposição, embora já esteja regularizado. Já o reforço colombiano Jordan Barrera pinta como opção no banco.

O time carioca vai a campo com: John; Mateo Ponte, Kaio Fernando, Barboza e Alex Telles; Newton, Allan e Joaquín Correa; Nathan Fernandes, Montoro e Arthur Cabral.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos. O árbitro é Rodrigo José Pereira de Lima (PE), que será auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE). Wagner Reway (SC) ficará à cargo do VAR.