Com um a menos, Ferroviária segura empate contra Operário-PR e dorme fora do Z4 da Série B

Em duelo válido pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ferroviária empatou sem gols com o Operário-PR, neste sábado, em partida disputada na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

Com o resultado, a Ferroviária dorme fora da zona de rebaixamento da Série B. A equipe paulista chegou aos 20 pontos e alcançou a 16ª posição. Porém, a equipe pode voltar para o Z4 amanhã, caso Amazonas ou Volta Redonda vençam suas rodadas. O Operário, por sua vez, segue na 11ª posição, com 23.

Ambas as equipes têm suas próximas partidas válidas pela 20ª rodada da Série B. Na sexta-feira, às 19h (de Brasília) a Ferroviária visita o Remo, no Mangueirão. No mesmo dia, às 21h30, o Operário recebe o Criciúma, no Germano Kruger.

O jogo

Aos onze minutos do primeiro tempo, a Ferroviária ficou com um jogador a menos. Albano, meia da equipe paulista, chegou atrasado em Brenno e foi expulso após análise do VAR. Mesmo com superioridade numérica, o Operário-PR não conseguiu se impor e foi para o intervalo com o placar zerado.

Na etapa complementar, os visitantes tomaram conta do jogo. Aos oito minutos, Rodrigo Rodrigues arriscou da entrada da área, mas errou o alvo. Aos 28, Índio lançou para Vinícius Mingotti, que bateu forte, e o goleiro Dênis Júnior fez grande defesa.

Nos minutos finais do segundo tempo, o Operário-PR continuou pressionando. Aos 40 minutos, Kleiton aproveitou cruzamento de Matheus Souza e cabeceou, mas Dênis Júnior fez ótima defesa. Três minutos depois, Boschilia chutou da intermediária, e o goleiro salvou a Ferroviária novamente, garantindo o empate.