Com Neymar sob pressão, Santos busca reação urgente contra o lanterna Sport no Brasileirão

Em situação delicada no Campeonato Brasileiro e com seu principal jogador sob pressão, o Santos tem um duplo desafio neste sábado, às 18h30, na Ilha do Retiro, contra o lanterna Sport. Frear a sequência de derrotas que levou o time de volta à zona de rebaixamento e buscar uma reabilitação iminente para amenizar o clima de tensão que tomou conta da Vila Belmiro é o grande objetivo do treinador Cleber Xavier.

Sem conseguir engrenar no torneio nacional, o time santista teria em Neymar o principal alicerce para dar a volta por cima e lutar por ambições maiores. No entanto, a realidade tem se mostrado cruel para os torcedores da baixada. Alvo de provocações dos adversários, o camisa 10 tem perdido a cabeça com facilidade. Pior, com a bola nos pés, tem sido pouco decisivo nesse momento de fragilidade.

Após marcar o gol da vitória de 1 a 0 sobre o Flamengo, ele deu mostras de que tem sentido a pressão de ser o "salvador da pátria" da equipe. Diante do Mirassol (revés de 3 a 0), se irritou com os adversários, polemizou com a torcida (fez um sinal indicando que o time do interior era "pequeno") e deixou o campo bastante irritado.

Na derrota diante do Inter na última rodada, ele voltou a chamar a atenção por estar com os nervos à flor da pele. Discutiu com um torcedor santista à beira do campo e a briga só terminou graças à intervenção do goleiro João Paulo, que tirou o craque do local do entrevero.

Em meio a esse clima tenso, o Santos ainda ganhou um problema de última hora: o desfalque do experiente volante Willian Arão. Recém-contratado, ele treinou no meio-campo, mas sentiu um desconforto e foi diagnosticado com edema muscular na panturrilha direita. O atacante Guilherme, lesão no tornozelo, e Gil, suspenso pelo terceiro amarelo, também estão fora.

Com seu trabalho em xeque pela falta de resultados, Cleber Xavier tenta achar uma fórmula para tirar o Santos das últimas colocações, mas os resultados insistem em não aparecer. Com 14 pontos, a equipe encabeça a zona de rebaixamento na 17ª colocação. Com um aproveitamento pífio de 31%, o time obteve apenas quatro vitórias em 15 confrontos.

Diante do time de pior campanha (o Sport ainda não venceu no Brasileirão e marcou apenas sete gols em 14 rodadas), o treinador centrou o foco no seu ataque. Isso sem descuidar da marcação. "Preocupa a questão ofensiva. Tivemos 21 finalizações, mas só acertamos 7 no gol (na derrota para o Inter)". Diante deste cenário, treinos voltados para os atacantes e homens de meio foram executados esta semana.

Do outro lado, em busca do primeiro triunfo, o Sport vai buscar forças no mando de campo para tentar mudar o seu decepcionante histórico na competição. A diretoria rubro-negra divulgou que os ingressos estão esgotados para o confronto. Com capacidade limitada, a Ilha do Retiro pouco mais de 26 mil pessoas.

O treinador Daniel Paulista espera contar com o retorno do centroavante Pablo para o encontro com os santistas. A outra alteração pode surgir o gol. Caíque França deve dar lugar a Gabriel Vasconcelos no gol pernambucano.

FICHA TÉCNICA

SPORT X SANTOS

SPORT - Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cairús; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Barletta, Derick Lacerda e Ignácio Ramirez. Técnico: Daniel Paulista.

SANTOS - Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael e Neymar. Rollheiser, Barreal e Deivid Washington (Tiquinho Soares). Técnico: Cleber Xavier.

ÁRBITRO - Rafael Klein (RS).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Ilha do RetiroMineirão, no Recife (PE).