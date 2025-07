Com 11 gols, Palmeiras atropela o Jabaquara pelo Paulistão sub-20

O fim de semana começou muito bem para o Palmeiras. O time Sub-20 do Verdão derrotou o Jabaquara por 11 a 0 neste sábado, na Academia de Futebol 2, pela 13ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da categoria. Os gols das Crias da Academia foram marcados por Heittor (duas vezes), Juan Francisco, Sorriso (duas vezes), Halerandrio e Juan Gabriel (três vezes), Pimenta e André Lucas.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 31 pontos e ocupa a liderança do Grupo 2. O Alviverde já disputou 13 partidas pelo torneio, com dez vitórias, um empate e duas derrotas. A chave do Verdão ainda tem Água Santa, Araçatuba, Botafogo-SP, Corinthians, Ituano, Jabaquara, Portuguesa, Referência, Red Bull Bragantino, Rio Claro, Santo André, São Bento, Sertãozinho, União São João e União Suzano.

Nesta temporada, o Paulista Sub-20 tem um formato diferente em relação às edições anteriores. Na primeira fase, os 48 clubes são divididos em três grupos com 16 equipes cada. Os times se enfrentam em turno único dentro de suas chaves, e os dez primeiros colocados de cada grupo, além dos dois melhores 11º colocados, avançam para a segunda fase, que será disputada em mata-mata.

Fabio Menotti / Palmeiras

Próximos compromissos

Na próxima rodada do Paulista Sub-20, o time alviverde terá pela frente o Sertãozinho, no dia 06 de agosto (quinta-feira), às 19h (de Brasília), no Estádio Frederico Dalmaso, em Sertãozinho.

Paralelamente ao Paulista, o time Sub-20 do Palmeiras disputa o Campeonato Brasileiro da categoria. Pelas quartas da competição, a equipe encara o Juventude, na quinta-feira (31), às 16h (de Brasília), na Arena Barueri, em jogo único.