Cleber Xavier cita 'apoio interno' e elogia empate do Santos em 'caldeirão'

Cleber Xavier achou bom o empate do Santos contra o Sport por 2 a 2 neste sábado. O técnico do Peixe ainda disse em entrevista coletiva pós-jogo que tem o respaldo da diretoria e dos jogadores da equipe.

O Santos saiu perdendo por 2 a 0 após tomar um gol aos 3 minutos e ficar com um jogador a menos ainda no 1º tempo.

O que ele disse

Pensamos o jogo de uma maneira diferente, com o Barreal e Rollheizer jogando pelas pontas, mas houve um 'acidente'. Tomamos o gol muito cedo, e isso mudou toda a situação do jogo. Além disso, tivemos a expulsão do Rincón, então a gente teve que trabalhar para buscar o resultado. Cleber Xavier, técnico do Santos

A gente teve que arriscar, buscar o resultado. Então hoje foi um jogo atípico, mas o resultado foi bom nessas circunstâncias, com a torcida Sport apoiando, nesse caldeirão que se formou aqui. A gente lutou muito, nos organizamos taticamente, e a gente conseguiu segurar e o empate acabou sendo um bom resultado. Cleber Xavier

Cleber Xavier ainda respondeu perguntas sobre a pressão que está sentindo por não conseguir emplacar vitórias com o Santos.

Tenho o apoio interno da diretoria e dos jogadores experientes. Sei que estamos perto da zona de rebaixamento, que é um lugar em que não queremos estar, que o Santos não merece estar. Mas o campeonato está apertado, do 10º lugar para baixo está bem apertado, tem muitos pontos ainda a serem disputados.

O técnico do Santos acredita que o time tem evoluído, com exceção da derrota por 3 a 0 para o Mirassol na rodada anterior.