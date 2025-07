Cleber Xavier valoriza entrega do Santos e reconhece desafio na luta contra o Z4

Após o empate por 2 a 2 com o Sport, neste sábado, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Brasileirão, o técnico Cleber Xavier comentou a atuação do Santos e o momento da equipe. Em coletiva pós-jogo, o treinador destacou a importância da reação fora de casa e reforçou a confiança na recuperação ao longo da competição.

"Hoje foi um jogo completamente atípico. A gente teve que arriscar no segundo tempo e, por isso, eu digo a importância do grupo para que a gente conseguisse pontuar nessa circunstância, nesse caldeirão todo que se formou aqui", afirmou o treinador.

O Santos saiu atrás no placar com dois gols do Sport no primeiro tempo, mas buscou o empate com gols de Bontempo e João Basso. Com o resultado, chegou a 15 pontos e dorme fora da zona de rebaixamento, à frente do Vasco, que ainda joga na rodada.

Cleber destacou o desafio de remontar a equipe em meio a um campeonato tão exigente e com a pressão que acompanha o clube: "A equipe tem muitos bons jogadores, mas alguns jogadores desequilibrados no sentido de estarem voltando de lesão. É difícil essas modificações, com uma pressão enorme que é a pressão do Santos, pela grandeza do Santos", disse.

Final de jogo na Ilha do Retiro. pic.twitter.com/Fyz8786pm2 ? Santos FC (@SantosFC) July 26, 2025

Durante a parada do campeonato, o foco foi recuperar o elenco fisicamente e mentalmente: "Na parada, eu sempre falei que a gente ia aproveitar para buscar o mental. Aquele último jogo antes da parada, contra o Fortaleza, nos reviveu na competição, e a parte física era uma questão de equilíbrio", continuou.

O treinador também valorizou o apoio da diretoria e a postura dos atletas: "Tenho o apoio interno de quem me comanda ? presidente, diretoria, do Matos, que chegou agora como executivo ? e, nesse mesmo paralelo, a dedicação e a entrega dos jogadores experientes", declarou.

Sobre a campanha recente, Cleber admitiu oscilações, mas vê desempenho positivo: "A gente tem feito bons jogos. O jogo ruim que a gente fez, a gente acabou perdendo, e foi merecido porque fomos mal mesmo. Mas nos outros jogos a gente foi bem, só que a bola acaba não entrando, a gente acaba não sendo efetivo", adicionou.

Por fim, reforçou a necessidade de manter o trabalho: "A gente vai seguir trabalhando. Não tem outra forma. É trabalho, com um grupo que se entrega, que se dedica, e que a gente tem a convicção do trabalho evoluindo. A gente vai buscar essa saída rápida e o outro desafio, que é entrar na primeira página".

O Santos retorna aos gramados na segunda-feira (04/07), às 20h (de Brasília), quando recebe o Juventude na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Brasileirão.