Destaque do Mirassol passa Neymar em 3 jogos e diz que não se preocupa

Chico da Costa chegou ao Mirassol, a sensação do Brasileirão, longe dos holofotes. Três jogos depois, ele superou Neymar em gols e igualou outros atacantes badalados da competição.

Começo avassalador

Chico da Costa tem três gols em três partidas e virou o matador do Mirassol. O atacante balançou as redes no empate por 1 a 1 com o Palmeiras e nas vitórias por 3 a 0 sobre o Santos e por 2 a 0 frente ao Ceará.

Chico alcançou a marca com média de 1,7 chute por jogo. Neymar, por exemplo, foi às redes apenas uma vez ao longo das sete partidas que fez e chuta duas vezes ou mais por duelo, em média.

O começo avassalador e o fato de superar grandes nomes não é algo que preocupa Chico. O camisa 91 do Mirassol celebra o bom início no novo clube, mas também valoriza o grupo.

A gente nunca foge da nossa responsabilidade. A função do centroavante é finalizar a jogada. Eu sei que impressiona muito três gols em três jogos, mas eu não tenho essa preocupação. Quero seguir ajudando o Mirassol da melhor maneira e sei que fazer gol é muito importante. Fico feliz de poder fazer parte de um grupo que sabe como jogar. É tudo bem trabalhado aqui, nada é obra do acaso. Feliz pelo meu começo, mas feliz de fazer parte de um projeto tão bom. Chico da Costa, ao UOL

Chico já tem o mesmo número de gols no Brasileirão que Memphis e Vitor Roque, por exemplo. Ele também é o vice-artilheiro do Mirassol na competição, atrás apenas do lateral Reinaldo, que tem sete, mas que entrou mais vezes em campo.

Chegada deu trabalho

Brasileiro, Chico rodou pela América Latina e está emprestado pelo Cerro Porteño ao Mirassol. Longe do Brasil desde 2017, o jogador almejava o retorno, principalmente após viver semestre complicado no Paraguai.

Eu tinha conversado com o treinador do Cerro, o Diego Martínez, disse que seria melhor eu buscar uma oportunidade fora, tive um semestre complicado lá, algumas lesões... Precisava sair para jogar e não sabia o que ia acontecer, mas já manifestava o desejo de voltar ao Brasil. Chico da Costa

Chico da Costa é anunciado como novo reforço do Mirassol Imagem: JP Pinheiro/Agência Mirassol

Paulinho, ex-volante do Corinthians e executivo de futebol do time do interior, foi ao Paraguai negociar a liberação do atacante. Ele fechou com o Mirassol em junho.

Apareceu a oportunidade do Mirassol. A negociação foi bem complicada, o pessoal aqui se dispôs bastante, o Paulinho acabou viajando para lá também, literalmente para bater na porta dos caras, e o presidente acabou entendendo. Chico da Costa

Objetivo ainda é não cair

O Mirassol é o sétimo colocado e aparece colado no G6 do Brasileirão. Mesmo assim, o objetivo principal, na visão do recém-chegado, é a permanência na Série A — a equipe paulista tem 24 pontos, 10 a mais que o Santos, primeiro time dentro do Z4.

Não dá para negar o objetivo de permanecer na primeira divisão como o principal devido à dificuldade que é subir e se manter. Não é algo exclusivo nosso. Qualquer time que sobe da Série B para a Série A no Brasil tem dificuldade de se sustentar. Chico da Costa

Sonhar não é algo proibido. Ao mesmo tempo que tem a permanência como foco principal, o Mirassol também tem se permitido viver o sonho de buscar uma vaga em competição continental pela primeira vez na história.

Estamos deixando nós mesmo sonharmos. A gente vai se permitindo. Com muito trabalho, vamos nos dando conta do que podemos. Acho interessante a gente não só olhar para trás, mas também começar a olhar para frente e ver o que a gente pode conquistar à medida que o campeonato vai passando. Chico da Costa

O Mirassol pode entrar no G6 do Brasileirão nesta rodada. Hoje, a equipe recebe o Vitória, às 18h30 (de Brasília). Se vencer e Bahia ou Botafogo tropeçarem contra Juventude e Corinthians, respectivamente, o time paulista entrará na zona de classificação à Libertadores.