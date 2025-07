Charles retoma espaço após negociação frustrada e mira sequência no Corinthians

O meio-campista Charles recuperou espaço após uma negociação frustrada e voltou a ser utilizado como titular do Corinthians depois de mais de dois meses. Ele agora, tenta aproveitar uma sequência com o técnico Dorival Júnior.

Recentemente, durante a pausa do Brasileirão para o Mundial de Clubes, o jogador foi procurado pelo Athletico-PR, que disputa a Série B. A negociação, no entanto, não evoluiu por dois fatores primordiais.

A diretoria alvinegra não se opunha a liberação de Charles, mas exigia uma compensação financeira. Além disso, o estafe do atleta não viu a saída com bons olhos. A ideia do meio-campista é permanecer no Parque São Jorge, pelo menos até o fim deste ano.

Sendo assim, o jogador ficou no Corinthians e acabou ganhando uma chance entre os titulares na partida diante do Cruzeiro, na última quarta-feira. Ele teve boa atuação e deve, inclusive, seguir entre os onze iniciais no jogo contra o Botafogo, neste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De olho no clássico com o Palmeiras, na próxima quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Dorival deve preservar alguns titulares do time na capital carioca.

Contratado pelo Timão no ano passado, Charles soma 45 compromissos disputados pela equipe. Nesta temporada foram 21 partidas, apenas oito como titular, com uma assistência.

O confronto entre Corinthians e Botafogo está agendado para as 18h30 (de Brasília) deste sábado, no Nilton Santos.

O time paulista vem de um empate sem gols com o líder Cruzeiro, resultado este que deu um respiro a Dorival Júnior. A equipe alvinegra está na 11ª posição do Brasileirão e vê a partida como uma oportunidade de subir algumas posições na tabela, além de amenizar a crise que ronda o Parque São Jorge.