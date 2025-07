CBF define clubes que elaborarão bases do Fair-Play Financeiro; veja lista

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, assinou na sexta-feira o documento que consolida a composição do grupo de trabalho que vai elaborar as bases do Fair Play Financeiro no futebol brasileiro, com participação de clubes e federações.

O plano será apresentado em novembro. A medida visa estabelecer melhores práticas de governança às agremiações que constituem o futebol brasileiro.

Ao todo, 32 clubes foram inscritos para participar do grupo, incluindo os quatro grandes de São Paulo - Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo. A portaria sinaliza que a lista assegura "representatividade e pluralidade regional".

O Fair Play Financeiro foi uma das promessas de Xaud durante a curta campanha que teve. O discurso foi mantido após a eleição. O dirigente apresentou o assunto entre as suas prioridades para o mandato que vai até 2029.

Veja a lista completa dos 32 clubes que participarão do grupo de trabalho: