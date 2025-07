Carlos Leal sofre nocaute relâmpago diante do 'Rei do Kung Fu' no UFC

Durou pouco a participação do brasileiro Carlos Leal no UFC Abu Dhabi, neste sábado. Em ação pelo card preliminar do show, o meio-médio (77 kg) brasileiro sofreu um nocaute brutal diante do russo Muslim Salikhov, conhecido pelo apelido de 'Rei do Kung Fu', em apenas 42 segundos de luta.

Desta vez, o estilo agressivo do qual é adepto não funcionou a favor do brasileiro, que foi surpreendido por um potente contra-ataque do rival russo, enquanto tentava fazer uma espécie de 'blitz' inicial. Assim, 'The Lion' - como Leal é conhecido - soma agora duas derrotas e uma vitória em sua ainda curta passagem pelo Ultimate.

Por outro lado, o 'Rei do Kung Fu' chegou à terceira vitória consecutiva no octógono mais famoso do mundo. Aos 41 anos de idade, o veterano lutador russo parece ter encontrado a fonte da juventude e vive seu melhor momento no UFC desde 2021, quando também engatou uma respeitável sequência positiva.

A luta

O brasileiro começou melhor no combate. Mais agressivo, Carlos tomou o centro do octógono e partiu para cima e até acertando bons golpes. Porém, mesmo encurralado na grade, Salikhov tirou um coelho da cartola e, com um poderoso 'overhand' de direita, levou Leal à lona, sem chance de recuperação.

Confira os resultados do UFC Abu Dhabi:

Muslim Salikhov venceu Carlos Leal por nocaute;

Davey Grant venceu Da'Mon Blackshear por decisão unânime dos juízes;

Tabatha Ricci venceu Amanda Ribas por nocaute técnico;

Billy Elekana venceu Ibo Aslan por decisão unânime dos juízes;

Steven Nguyen venceu Mohammad Yahya por nocaute técnico (interrupção médica);

Martin Buday venceu Marcus Buchecha por decisão unânime dos juízes.

