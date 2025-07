Bruno Fernandes marca duas vezes e Manchester United vence West Ham em amistoso

O torneio amistoso Premier League Summer Series começou neste sábado. Na estreia, o Manchester United venceu o West Ham por 2 a 1, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei (EUA). Bruno Fernandes marcou os dois gols dos Red Devils, enquanto Bowen fez o gol dos Hammers.

Com a vitória, o Manchester United assumiu a segunda posição na Premier League Summer Series, com três pontos. A equipe de Rúben Amorim está atrás do Bournemouth, que tem a mesma pontuação, mas lidera no saldo de gols. O West Ham aparece na terceira colocação, ainda sem pontuar, assim como o lanterna Everton.

Ambas as equipes têm suas próximas partidas válidas pela segunda rodada da Premier League Summer Series. Nesta quarta-feira, o West Ham enfrenta o Everton às 19h30 (de Brasília). No mesmo dia, o Manchester United encara Bournemouth, às 22h30. Os dois jogos serão no Soldier Field, em Chicago, Illinois (EUA).

Kicking off our #PLSummerSeries campaign with a win! ?3?? ? Manchester United (@ManUtd) July 27, 2025

Os gols do jogo

O Manchester United abriu o placar aos quatro minutos. Após Areola cometer pênalti em Heaven, Bruno Fernandes cobrou com força e marcou. Os Red Devils ainda criaram oportunidades, mas não ampliaram o marcador.

Aos sete minutos do segundo tempo, o United fez o segundo. Após passe de Mainoo, Bruno Fernandes finalizou e marcou novamente. Aos 18, o West Ham diminuiu: Soucek tocou para Bowen, que driblou Heaven e bateu firme.

Depois dos gols, as equipes fizeram várias mudanças, e o West Ham passou a pressionar, mas não conseguiu chegar ao empate