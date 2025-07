Brasil bate Japão no tie-break e pega a Itália na final da Liga das Nações

Foi no sufoco, mas o Brasil venceu o Japão no tie-break na semifinal da Liga das Nações Feminina de Vôlei (parciais de 23/25, 25/21, 25/18, 19/25 e 15/8).

As brasileiras disputam a final contra a atual campeã Itália neste domingo. Essa é a chance de uma revanche para as brasileiras, que foram derrotadas pelas italianas na final da edição de 2022. A seleção italiana também é a atual campeã olímpica da modalidade.

Gabi Guimarães foi o grande destaque da semifinal, sendo a maior pontuadora da partida, com 25 pontos. A capitã brasileira chegou a brilhar até mesmo no 1º set, quando o Brasil jogou mal e terminou derrotado pelo Japão por 25 a 23, sofrendo nas mãos da ponteira Mayu Ishikawa.

Nos sets seguintes, Gabi seguiu convertendo pontos em momentos críticos e liderou a vitória brasileira, inclusive no tie-break, quando as brasileiras começaram voando e abriram 4 a 1 de vantagem.

A final entre Brasil e Itália será neste domingo, na Arena de Lodz, às 15h (horário de Brasília). A disputa do 3º lugar acontece mais cedo, às 11h, entre a dona da casa Polônia e o Japão.

O Brasil busca seu primeiro título na Liga das Nações feminina, competição que começou em 2018. A seleção foi vice-campeã em três oportunidades, em 2019, 2021 e 2022. Na última, perdeu para a própria Itália por 3 sets a 0. As italianas são as atuais campeãs do torneio, tendo vencido a edição de 2024 contra o Japão por 3 sets a 1.

Como foi o jogo

A seleção brasileira começou a partida levando sufoco das japonesas. Com a ponteira Mayu Ishikawa bem no saque e na finalização na rede, o Japão chegou a abrir vantagem de 15 a 8 no 1º set.

O Brasil foi resiliente e voltou a encostar no placar, após Gabi Guimarães começar a brilhar na rede. A ponteira brasileira soltou o braço, emendou três pontos seguidos e o Brasil chegou ao empate em 19 a 19. O equilíbrio persistiu ao longo do 1º set, mas o Japão não perdoou os erros de saque do Brasil na reta final e saiu na frente vencendo a primeira etapa por 25 a 23.

No 2º set, Macris substituiu Roberta na distribuição das jogadas. Gabi continuou batendo firme a cravando bolas na quadra japonesa, fazendo com que o Brasil comandasse o placar do início ao fim, levando o 2º set por 25 a 21.

O 3º set foi o mais tranquilo para o Brasil, que venceu a etapa por 25 a 18. O 3º set foi marcado pelos longos ralis, com a defesa brasileira se sobressaindo, principalmente com pontos de bloqueio.

Quando tinha tudo para matar a partida, o Brasil tomou sufoco e perdeu o 4º set por 25 a 19. As japonesas aproveitaram os vacilos das brasileiras na reta final da etapa e Ishikawa, sempre ela, fechou o set para o Japão.

A seleção brasileira começou voando no tie-break. Gabi ganhou a ajuda de Julia Bergmann no ataque e o Brasil matou a partida vencendo a última etapa por 15 a 8.