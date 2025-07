Brasil vence EUA de virada e conquista Universíade de basquete após 62 anos

Neste sábado, o basquete brasileiro fez história em Rhine-Ruhr, na Alemanha. Na final da Universíade, a equipe comandada por Fernando José venceu os Estados Unidos por 94 a 88, na prorrogação, após estar 26 pontos atrás no placar. Assim, o time conquistou a medalha de ouro na modalidade após 62 anos.

A campanha da Seleção Brasileira de basquete teve 100% de aproveitamento. Sorteada no Grupo C, a equipe não teve dificuldades para superar Filipinas, Polônia e República Tcheca, algoz brasileiro em 2023, quando deixou o time de Fernando José com a medalha de prata.

Nas quartas, o Brasil venceu a Coreia do Sul e passou pela anfitriã Alemanha na semifinal, antes de bater os norte-americanos na decisão. Os Estados Unidos são os maiores campeões do basquete na Universíade, com 25 conquistas.

Faltando menos de seis minutos para o fim da partida, os Estados Unidos venciam por 76 a 57. Com ótimo desempenho no ataque e na defesa, o Brasil chegou à última posse apenas três pontos atrás. Nos últimos lances, o ala Reynan acertou arremesso de 3 e levou o jogo para a prorrogação.

Na prorrogação, o Brasil se impôs e fechou o jogo em 94 a 88. Além de Reynan, que foi decisivo e marcou 18 pontos, um grande destaque da equipe foi o armador Adyel Borges, cestinha da partida com 25 tentos.

"Sabíamos que ainda dava para buscar. Não desistimos em momento algum. Nosso time é muito unido e mereceu muito essa vitória. Vamos agradecer a Deus e festejar muito esse título", celebrou Adyel após o título.

Brasil conquista três medalhas no judô na Universíade

A primeira medalha do judô brasileiro veio com Henrique Gusmão (-66kg), na última quarta-feira. O gaúcho de 21 anos conquistou o bronze ao vencer o grego Petros Christodoulides na disputa pelo terceiro lugar.

Na última sexta, último dia de disputas individuais, Beatriz Farias (-78kg) ficou com a medalha de prata na Alemanha. A judoca eliminou a coreana Minju Kim, número dez do mundo, nas semifinais, e só parou na alemã Anna Monta Olek, que foi prata no Mundial Sênior de Budapeste.

Por fim, o Brasil conquistou a medalha de bronze na competição por equipes mistas, que ocorreu neste sábado. Após eliminar a Ucrânia na estreia, os judocas brasileiros caíram para a Coreia do Sul, mas venceram o Uzbequistão na repescagem e superaram o Cazaquistão na disputa pelo bronze.