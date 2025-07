Brasil supera Japão no tie-break e garante vaga na final da Liga das Nações de vôlei

A Seleção Brasileira feminina de vôlei venceu o Japão por 3 sets a 2, neste sábado em Lódz, na Polônia, e garantiu a vaga para a final da Liga das Nações.

Os maiores destaques do Brasil na partida foram as ponteiras Gabi Guimarães, com 24 pontos, e Júlia Bergmann, com 22. Além das centrais Diana e Júlia Kudiess, que, juntas, marcaram nove pontos de bloqueio.

Na outra semifinal, a Itália, atual campeã da competição, derrotou a seleção polonesa, por 3 sets a 0, em uma partida sem grandes dificuldades. A maior pontuadora da partida foi a oposta Paola Egonu, que está entre as seis melhores atacantes da competição inteira.

A disputa pela taça da Liga das Nações está marcada para acontecer neste domingo, às 15h (de Brasília), com transmissão no Sportv 2.

É final! ??? A seleção feminina está na decisão da Liga das Nações 2025. O Brasil venceu, neste sábado, o Japão, de virada, por 3 sets a 2 na semifinal, em Lodz, na Polônia.? pic.twitter.com/V1clz4P3uQ ? Vôlei Brasil (@volei) July 26, 2025

O jogo

Durante boa parte do primeiro set, a equipe japonesa esteve a frente do placar, chegando a abrir 15 a 8 sobre o Brasil. As brasileiras até diminuíram a diferença de sete pontos, mas não conseguiram a virada, e o Japão fechou a parcial em 25 a 23

No segundo set, a equipe liderada por Zé Roberto Guimarães foi mais sólida e conseguiu abrir uma vantagem de sete pontos contra o Japão, fazendo 25 a 21 em cima das japonesas.

O Brasil manteve o bom momento e conseguiu fechar o terceiro set por 25 a 18. No entanto, a equipe caiu de rendimento no quarto set e viu o Japão fechar em 25/19.

Com um ataque agressivo e um saque encaixado, o Brasil conseguiu abrir vantagem logo no começo do set decisivo e confirmou a vitória na partida.