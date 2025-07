Botafogo x Corinthians: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Botafogo e Corinthians entram em campo na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmite o jogo ao vivo. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Botafogo venceu quatro dos últimos cinco confrontos que disputou no Brasileirão. O Glorioso vem de uma vitória por 1 a 0 diante do Sport, jogando fora de casa.

O Corinthians vive altos e baixos na competição e não vence há duas partidas. O Timão empatou com o Cruzeiro em 0 a 0 na rodada passada.

Os donos da casa somam 25 pontos e miram o G4. O Corinthians, com 20, quer engatar uma sequência positiva para se aproximar do pelotão da frente.

Botafogo x Corinthians -- Campeonato Brasileiro 2025