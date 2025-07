Bontempo valoriza empate com o Sport e projeta sequência do Santos

Neste sábado, em confronto válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos visitou o Sport na Ilha do Retiro, empatou por 2 a 2 e vai dormir fora da zona de rebaixamento. Autor do gol que garantiu a igualdade ao Peixe, Gabriel Bontempo considerou o resultado bom e projetou a sequência do Alvinegro Praiano.

"Fico muito feliz por ter ajudado a minha equipe nessa recuperação. Óbvio, não foi o resultado que esperávamos, a gente vem de derrotas consecutivas, então viemos buscar os três pontos. Mas, diante da situação de estarmos com um a menos, 2 a 0 e irmos e buscar, creio que foi um bom resultado. Agora é ter os pés no chão e trabalhar dobrado para saírmos dessa situação", declarou o jovem atleta ao Premiere.

Final de jogo na Ilha do Retiro. pic.twitter.com/Fyz8786pm2 ? Santos FC (@SantosFC) July 26, 2025

Com o resultado, o Alvinegro Praiano chegou aos 15 pontos, agora na 16ª posição da tabela, e vai dormir fora do Z4. Isso porque o Vasco, atual 17º colocado, com 14 unidades, ainda joga na rodada e precisa perder para que o cenário se mantenha o mesmo. De quebra, a equipe de Cleber Xavier não vence há três partidas (duas derrotas e um empate).

O Santos retorna aos gramados na segunda-feira (04/07), às 20h (de Brasília), quando recebe o Juventude na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Brasileirão.