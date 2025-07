Atlético-GO x Chapecoense: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Série B

Neste domingo, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO recebe a Chapecoense às 19h (de Brasília), no Antônio Accioly, em Goiânia (GO). O duelo terá transmissão da ESPN e do Disney+.

INGRESSOS DISPONÍVEIS! O Atlético iniciou hoje a venda de ingressos para o duelo contra a Chapecoense. O valor é de R$10 com a camisa do Dragão. - Acesse o site Ingresso SA e garanta a sua presença no jogo deste domingo. https://t.co/PcSpBDl5v5 - Informações detalhadas sobre a... pic.twitter.com/gOH8qKDn3h ? Atlético Goianiense (@ACGOficial) July 24, 2025

Atlético-GO - 22 pontos em 18 jogos - 14º lugar



Chapecoense - 29 pontos em 18 jogos - 4º lugar

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-GO: Vladimir; Ruan, Alix Vinícius, Wallace e Guilherme Romão; Ezequiel Ham, Luizão e Kauan Rodrigues; Shaylon, Kelvin e Daniel Alves



Técnico: Rafael Lacerda

Chapecoense: Léo Vieira; Victor Caetano, Bruno Leonardo e Eduardo Doma; Everton (Gabriel Inocêncio), Rafael Carvalheira, Jiménez e Walter Clar; Márcio Júnior, Neto Pessoa e Ítalo



Técnico: Gilmar Dal Pozzo

ARBITRAGEM

A partida será apitada por Fabio Augusto Santos Sa Junior, com os assistentes Brigida Cirilo Ferreira e Rodrigo Guimaraes Pereira. O VAR será conduzido por Rodrigo Carvalhaes de Miranda.