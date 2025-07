Atlético de Madrid 'reforça' Flamengo em reformulação e banca técnico mais caro do mundo

O Atlético de Madrid passa por uma profunda reformulação após uma temporada decepcionante. Sem disputar títulos e eliminado ainda na fase de grupos do Mundial de Clubes, o clube espanhol acendeu o alerta e decidiu investir forte no mercado.

Foram cerca de R$ 893 milhões em contratações, e a idade dos novos reforços aponta para os esforços do clube em rejuvenescer o elenco. Os mais experientes são os meias Thiago Almada e Álex Baena, de 24 anos; o volante Johnny Cardoso (23); o lateral-esquerdo Matteo Ruggeri (23); e o lateral-direito Marc Pubill (22).

Ao mesmo tempo em que contrata jovens talentos, o Atlético se despede de nomes experientes. Sete jogadores estão deixando o clube: Ángel Correa, rumo ao Tigres; Rodrigo de Paul, que jogará ao lado de Messi no Inter Miami; Reinildo, acertado com o Sunderland; assim como Azpilicueta e Witsel, que estão livres no mercado.

Além deles, Saúl Ñíguez e Samuel Lino terão como destino o futebol brasileiro e chegam para reforçar o Flamengo. De acordo com informações do jornalista Fabrízio Romano, Samuel Lino já tem contrato acertado com o clube, que deve investir cerca de R$ 22 milhões para contar com o atacante - o que representa a contratação mais cara de sua história.

Já o meio-campista Saúl Ñíguez também foi anunciado e reencontra um antigo companheiro de Atlético de Madrid: o técnico Filipe Luís, agora no comando rubro-negro.

A reformulação não atinge o técnico Simeone. Apesar da temporada abaixo das expectativas, o argentino segue com prestígio no clube. Considerado o técnico mais bem pago do mundo, tem salário na casa dos 34 milhões de euros por ano (aproximadamente R$ 221 milhões na cotação atual).

Com os investimentos feitos, o Atlético de Madrid espera voltar a brigar de igual para igual com os principais clubes da Europa na temporada 2025/26.