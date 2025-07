Assistência e vitória: relembre a única aparição de Neymar na Ilha do Retiro

O Santos visita o Sport neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife (PE), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marcará a segunda vez que Neymar pisa no gramado do estádio rubro-negro. A primeira ? e única até aqui ? foi em 2009, também em uma partida válida pelo Brasileirão, na 28ª rodada.

Na ocasião, o jovem atacante atuou por 66 minutos e deu a assistência para o gol da vitória santista por 1 a 0, marcado por Felipe Azevedo, aos 37 minutos do primeiro tempo.

Comandado por Vanderlei Luxemburgo, o Santos entrou em campo naquela tarde com a seguinte escalação: Felipe; Luizinho (Rodrigo Mancha), André Astorga, Eli Sabiá e Triguinho; Rodrigo Souto, Pará e Germano; Felipe Azevedo (Gil), Neymar (Robinho) e Kléber Pereira.

Apesar do triunfo, o Peixe encerrou aquela edição do Campeonato Brasileiro apenas na 12ª colocação. No entanto, a temporada seguinte marcaria o início de uma fase memorável para o clube, com atuações brilhantes de Neymar, Paulo Henrique Ganso, Robinho e André. O Sport, por outro lado, amargou o rebaixamento ao terminar na lanterna da competição.

O Peixe chega pressionado para o duelo após amargurar mais uma derrota no Brasileirão. A equipe perdeu por 2 a 1 para o Internacional, na última quarta-feira, em plena Vila Belmiro. O time está em 17º lugar, com 14 pontos, assim como o Vasco, primeiro time fora do Z-4.

O Sport, por sua vez, vem de empate contra o Vitória, fora de casa. Apesar do ponto conquistado, a equipe pernambucana permaneceu na 20ª e última posição da tabela. O Leão da Ilha ainda busca sua primeira vitória na competição.