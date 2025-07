Arsenal anuncia o centroavante Gyökeres e reduz ainda mais o espaço do brasileiro Gabriel Jesus

O Arsenal demonstrou neste sábado que pretende ter um ataque reforçado para a próxima temporada e anunciou a chegada do sueco Viktor Gyökeres, do português Sporting, reduzindo ainda mais o espaço do brasileiro Gabriel Jesus no elenco de Mykel Arteta.

O brasileiro se recupera de grave lesão após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e, segundo a imprensa inglesa, já avalia propostas de outros clubes da Europa para jogar quando estiver totalmente recuperado.

"Temos o prazer de anunciar que o sueco Viktor Gyökeres assinou conosco um contrato de longo prazo. O atacante de 27 anos chega do Sporting Lisboa, onde marcou incríveis 97 gols em 102 partidas", anunciou o Arsenal.

"Durante suas duas temporadas no Sporting, Viktor ajudou o time a conquistar títulos consecutivos da Primeira Liga, uma copa nacional e foi o artilheiro do campeonato em ambas as temporadas. Ele também se destacou em nível internacional, marcando 12 gols em suas últimas 17 partidas pela Suécia."

O reforço ganhou a camisa 14, já vai fazer parte do elenco na pré-temporada pela Ásia e chega sob enorme expectativa na nova casa. "Viktor tem muitas qualidades. Ele tem uma presença rápida e poderosa no ataque, com números incríveis de gols em clubes e seleções. Ele traz uma pontaria clínica com uma alta taxa de conversão de chances em gols, com sua movimentação inteligente na área o tornando uma ameaça constante", elogiou o Arsenal.

"Estamos muito felizes em receber Viktor Gyökeres no clube. A consistência que ele demonstrou em suas atuações e a disponibilidade que ele tem demonstrado têm sido excepcionais, e sua contribuição para os gols fala por si", avaliou Arteta.