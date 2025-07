Após empate contra o Corinthians, Textor afirma que quer separar Botafogo da parte europeia da Eagle Football

Após o empate entre Botafogo e Corinthians, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o dono da SAF alvinegra, John Textor, falou sobre os bastidores do Glorioso. O empresário afirmou que deseja separar a equipe carioca da Eagle Football, da qual é acionista majoritário.

"Estamos financiando a Europa. O Botafogo está gerando dinheiro e financiando prejuízos da Europa. Somos bons no que fazemos aqui. Ganhamos com títulos e vendas de jogadores", declarou o empresário.

A frase "estamos financiando a Europa" rapidamente repercutiu entre torcedores e especialistas, refletindo o incômodo do dirigente com a atual configuração da Eagle Football Holdings, que enfrenta disputas judiciais nos Estados Unidos.

Textor revelou ainda que está em conversas para recomprar o Botafogo e tirá-lo da holding. Ele reforçou que manterá o comando da Eagle, mas acredita que a separação seria benéfica para o Alvinegro, possibilitando novas parcerias na Europa e evitando conflitos de interesse.

"É uma negociação amigável. Já temos autonomia no clube, não mudaria muita coisa no dia a dia. Mas, no longo prazo, vejo vantagens em uma gestão separada", explicou.

Sem medo de perder o controle

Apesar da disputa judicial com o fundo Iconic Sports, que contribuiu para a aquisição do Lyon, Textor disse não temer perder o controle do Botafogo.

"Sou acionista majoritário da Eagle. A Ares não tem o direito de me tirar", afirmou.

Ele ainda criticou o ambiente regulatório da França e afirmou que sua saída do futebol francês se deu por entender que sua presença estava se tornando um obstáculo.

"Quis levar o modelo da Premier League para lá, mas fui rejeitado. Saí porque eu era o problema, mas o Botafogo segue estável", completou.