Após derrota para o Náutico, Guarani informa demissão do técnico Marcelo Fernandes

Neste sábado, após perder por 1 a 0 para o Náutico, pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Guarani informou a demissão do técnico Marcelo Fernandes. Vale destacar que o treinador não esteve na beira do campo por conta de um cartão vermelho recebido contra o Anápolis.

Além dele, Marcelo Copertino, seu auxiliar, e Marco Alejandro, preparador físico do Bugre, também foram demitidos.

Anunciado no dia 30 de abril, Marcelo somou 11 jogos sob o comando do Guarani. Durante o período, foram quatro vitórias, quatro empates e três derrotas.

Antes da chegada do comandante, o Guarani, ainda com Maurício Souza, não havia conquistado nenhum ponto. Foram três derrotas: Maringá (3 a 2), Brusque (1 a 0) e Caxias (2 a 0).

O Guarani se encontra em 12º lugar, com 16 pontos. A próxima partida pela competição nacional será o clássico contra a Ponte Preta, no próximo sábado (2), às 17h (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli. O jogo é válido pela 15ª rodada.