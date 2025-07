Ainda sem Arias, Wolves empata amistoso de pré-temporada; Tottenham e Luton Town zeram no placar

A série de amistosos de pré-temporada segue pelo continente europeu. Neste sábado, o Wolverhampton empatou em 1 a 1 com o Stoke City, da segunda divisão inglesa. Os Wolves ainda não puderam contar com o colombiano Jhon Arias, contratado do Fluminense na última semana.

Jun-Ho Bae abriu o placar para o Stoke City, mas, no segundo tempo, o atacante Hee-Chan Hwang igualou o marcador. Ainda sem saber se poderá contar com Arias, o Wolves volta a entrar em campo nesta quarta-feira, às 15h30 (de Brasília), contar o Lens, da França.

Tottenham x Luton Town

Em outro amistoso neste sábado, o Tottenham empatou sem gols com o Luton Town, time da terceira divisão inglesa. Um dos principais jogadores dos Spurs, o brasileiro Richarlison não esteve à disposição, assim como algumas peças do elenco como os atacantes Solanke e Heung-Min Son.

Apesar do título da Liga Europa na última temporada, o Tottenham demitiu o técnico Ange Postecoglou pela péssima campanha feita na Premier League. Na sequência, o clube inglês enfrentará o Arsenal em mais um amistoso. O jogo será nesta quinta-feira, às 06h (de Brasília).