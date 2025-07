Acertado com a Roma, Wesley se despede do Flamengo: 'Não é um adeus'

O lateral direito Wesley, acertado com a Roma, está de saída do Flamengo. O jogador embarcou neste sábado rumo à Europa, onde irá assinar contrato válido por cinco temporadas com o clube italiano. A negociação foi fechada por 25 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 161,5 milhões, na cotação atual.

Revelado pelo próprio Flamengo em 2021, o jovem de 21 anos ganhou espaço no elenco principal e se tornou peça importante sob o comando de Filipe Luís. Wesley disputou 136 partidas com a camisa rubro-negra, marcou seis gols, deu sete assistências e conquistou títulos importantes, como duas Copas do Brasil (2022 e 2024), uma Libertadores (2022), a Supercopa do Brasil (2025) e dois Campeonatos Cariocas (2024 e 2025).

Antes de partir, o jogador fez questão de deixar uma mensagem emocionante para a torcida flamenguista. Em entrevista ao canal Flazoeiro, ele agradeceu o apoio da Nação e prometeu um retorno no futuro.

"Hoje realizo um sonho, mas deixo parte do meu coração aqui. Isso não é um adeus, é um até logo. Espero voltar um dia e continuar vestindo esse manto", afirmou.

A última partida de Wesley pelo Flamengo aconteceu na última quarta-feira, contra o Red Bull Bragantino , pelo Brasileirão. E a despedida não poderia ter sido mais marcante: o lateral foi o autor do gol da vitória rubro-negra, aos 39 minutos do segundo tempo.

Cria do Ninho do Urubu, Wesley destacou que as críticas recebidas ao longo da carreira foram determinantes para sua evolução profissional. "Se não fossem as críticas, eu não teria chegado até aqui. Aprendi a dar a volta por cima e sigo em busca de crescimento", declarou.

Com a saída de Wesley, o Flamengo volta ao mercado em busca de reposição para a lateral direita, enquanto a Roma aposta no talento brasileiro para reforçar seu elenco na temporada europeia.