Abel e Gómez criticam gramado do Allianz após vitória do Palmeiras: "Está ruim"

Após a vitória de 1 a 0 do Palmeiras sobre o Grêmio, neste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Ferreira criticou o gramado do Allianz Parque.

"O gramado está ruim. Agora está ruim. Mas como vai trocar com a quantidade de espetáculos que há? Só se for no final do ano. É o que é", declarou.

O zagueiro Gustavo Gómez, capitão da equipe, também criticou o campo sintético.

"É difícil, mas é o que tem. Aceitamos isso, é nossa casa. Temos que aceitar e bola para frente", pontuou o paraguaio.

O Verdão já conversa com a WTorre, empresa responsável pela administração do estádio, para realizar a troca no gramado sintético. O pedido foi feito pelo clube paulista.

Palmeiras e WTorre nutrem boa relação desde o fim de 2024, após acordo que encerrou as disputas judiciais entre as partes.

Entre jogos e shows, o Allianz Parque recebeu 77 eventos no último ano e registrou R$ 241 milhões de receitas, um aumento de 20% do valor apresentado em 2024. No acordo, ficou acertado o pagamento de R$ 50 milhões à vista da construtora para o clube e possibilidade de aumento de cerca de mil lugares no setor Gol Norte, além de o Alviverde ficar quatro anos sem precisar pagar por seus camarotes na arena, além de isenção também no aluguel e condomínio do museu durante todo o restante do contrato entre as partes.

Reforma recente

Palmeiras e WTorre entraram em um conflito em janeiro de 2024 devido às condições do gramado do Allianz Parque, que precisou passar por uma reforma.

A obra consistiu na retirada do composto termoplástico e adição de uma cortiça, que deixa o gramado mais próximo à grama natural e com a temperatura mais baixa, já que trata-se de um isolante térmico.

Troca na Academia

O Palmeiras está realizando uma reforma no gramado sintético da Academia de Futebol. A obra trata-se de uma troca da camada de grama. Neste mês, o Verdão, inclusive chegou a treinar um dia no Allianz Parque, antes do retorno do Brasileirão após a Copa do Mundo de Clubes.

A empresa responsável pela grama do campo sintético do CT é a Total Grass, enquanto a responsável pela grama do Allianz Parque é a Soccer Grass.