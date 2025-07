Palmeiras: Mayke se despede de elenco e torcida antes de jogo contra Grêmio

Mayke está cada vez mais perto de assinar com o Santos. Neste sábado, o lateral-direito foi ao Allianz Parque para se despedir dos companheiros de Palmeiras.

O defensor de 32 anos ficou de fora da lista dos relacionados para a partida contra o Grêmio, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ele acompanhou o aquecimento da beira do gramado, cumprimentou o elenco e a comissão técnica e acenou para torcedores.

Reserva na atual equipe de Abel Ferreira, Mayke pediu para ser liberado. Ele também havia despertado interesse do Grêmio, que ficou para trás após as investidas do Santos.

História pesada

O lateral-direito chegou ao Palmeiras em 2017 e tinha o posto de atleta mais longevo do atual elenco. Ele se despede do Verdão com 319 jogos, oito gols e 25 assistências. Nesta temporada, ele disputou 21 partidas, sendo dez como titular.

Mayke esteve em campo pelo Palmeiras, pela última vez, no empate por 1 a 1 com o Mirassol, pelo Brasileirão. Ele substituiu Giay, que estava se recuperando de uma lesão no joelho.

Pelo Verdão, Mayke tem 12 títulos conquistados. São quatro Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 223 e 2024), três Brasileiros (2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).