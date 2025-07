Yuri Alberto celebra renovação com o Corinthians e confirma retorno após lesão

O atacante Yuri Alberto está de volta ao Corinthians. E de contrato renovado. Nesta sexta-feira, o jogador confirmou o retorno à lista de relacionados para o duelo contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, depois de se recuperar de uma lesão na coluna.

"É uma semana especial para mim. A minha renovação, o meu retorno. Sou muito grato aos médicos e aos fisioterapeutas que me ajudaram nesse processo de recuperação, para que essa volta fosse possível. Estou muito focado e concentrado para que, no jogo de amanhã, eu possa ir muito bem e consiga ajudar meus companheiros com gols, assistências e me entregando ao máximo dentro de campo", disse o camisa 9, que também celebrou a ampliação contratual.

"Momento muito especial para mim e para minha família. O Corinthians me abriu as portas, estivemos juntos nos momentos mais difíceis. Ninguém me abandonou. Essa é a hora de fazer minha parte. Estou muito feliz de renovar, tem muito tempo até lá ainda. Espero, junto com meus companheiros, trazer muitas alegrias para essa torcida que merece demais. Eu amo demais esse clube, estou muito feliz", acrescentou.

Artilheiro do Corinthians na temporada, com 13 gols, Yuri Alberto estava em estágio final de transição física. O time, durante o período de ausência do atleta, viu a média de gols no Brasileirão despencar.

O jogador de 24 anos, monitorado por times europeus, renovou o seu contrato com o clube na última quinta-feira. O vínculo, antes válido até o fim de 2027, foi prorrogado até julho de 2030.

A Gazeta Esportiva apurou que alguns valores, como salário e premiações, foram alterados, mas o Timão manteve as multas de 100 milhões de euros (R$ 648 milhões) para o mercado internacional e R$ 500 milhões para o nacional, além de segurar 50% dos direitos econômicos de Yuri Alberto.

Corinthians e Botafogo se enfrentam às 18h30 (de Brasília) deste sábado, no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida antecede o clássico contra o Palmeiras, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil.