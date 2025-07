WSL: Inovar sem perder a alma do surfe é o maior desafio de nova executiva

A chegada de Nicole Metzger à World Surf League (WSL) é mais um passo firme da nova gestão de Ryan Crosby — e um passo promissor.

Executiva experiente, com passagens por NBA, NFL e LPGA, Nicole assume como Chief Revenue Officer com a missão de impulsionar parcerias e receitas em uma liga que precisa, assim como todas as outras, fazer as contas fecharem.

Fazer surfe profissional é caro. Muito caro. Os custos para montar estruturas em praias muitas vezes remotas, transportar equipes, pagar premiações e ativar marcas são altíssimos. Durante décadas, quem segurou a barra foram as grandes marcas de surfwear, mas o setor já não tem a mesma força de antes.

É justamente aí que entra o desafio de Nicole. Porque, apesar da presença nos Jogos Olímpicos — um marco importante para a modalidade —, o surfe ainda é um esporte de nicho. Transformar suas competições em um produto comercialmente atrativo continua sendo uma missão difícil.

Nicole Metzger cuidará dos negócios da WSL Imagem: Divulgação

A venda de direitos de transmissão, por exemplo, que sustenta outras grandes ligas esportivas, no surfe esbarra em barreiras estruturais: dias de longos de competição, imprevisíveis e sem datas ou horários fixos. Isso provavelmente afasta emissoras, complica o interesse de patrocinadores e limita o alcance comercial da liga.

E talvez o maior desafio esteja justamente no que a própria Nicole destacou em sua apresentação:

O surfe vai além do esporte — é um estilo de vida global com uma comunidade apaixonada e engajada. Vejo uma oportunidade incrível de criar parcerias com propósito, que conectem marcas a essa cultura de forma autêntica Nicole Metzger

E ela está certa. O surfe é, antes de tudo, comunidade. É paixão, identidade, rebeldia, contracultura. Inovar é necessário — mas qualquer passo em falso pode custar caro.

A história recente da própria WSL serve de alerta: Erik Logan, CEO anterior, tentou transformar a liga em um produto de mídia global. Mudou formatos, apostou em plataformas próprias, mexeu onde não devia. Foi rejeitado por boa parte dos fãs e saiu pela porta dos fundos.

Ryan Crosby é o CEO da WSL Imagem: Pat Nolan/WSL

Ryan Crosby parece ter entendido a lição. Desde sua chegada, tem buscado reconstruir pontes com a base, aproximar a liga dos surfistas e da comunidade. Já anunciou a volta do formato tradicional do Mundial a partir de 2026, ou muito perto disso, e adota um tom mais respeitoso com a cultura do surfe.

Nicole chega nesse contexto. Com bagagem, visão global e credenciais de sobra para entregar resultado. Mas, acima de tudo, vai precisar sensibilidade. Vai precisar entender que o surfe é diferente. E que crescer sem perder a alma é, no fim das contas, o maior desafio de todos. Assim como os fãs também vão precisar de um pouco mais de paciência — e abertura — pra aceitar que evolução e essência podem, sim, andar juntas.