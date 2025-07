Arão se lesiona e desfalca o Santos contra Sport pelo Brasileirão

Willian Arão é o mais novo problema do técnico Cleber Xavier. O volante teve diagnosticada um edema muscular na panturrilha direita e não vai poder reforçar o Santos na partida de amanhã, contra o Sport, na Ilha do Retiro. O jogador já iniciou tratamento no departamento médico do clube.

A ausência de Arão aumenta a lista de desfalques do treinador santista, que também não vai poder contar com o zagueiro Gil, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e com o atacante Guilherme, com lesão no tornozelo direito.

Cleber Xavier chegou a testar o ex-flamenguista no meio-campo durante os treinos da semana, mas o atleta sentiu o desconforto nas atividades de campo e virou mais uma baixa no elenco. O departamento médico do clube não divulgou quanto tempo o jogador vai ficar afastado.

Vindo de duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro — 3 a 0 para o Mirassol e 2 a 1 para o Internacional —, o Santos voltou a viver um momento de turbulência. A equipe contabiliza 14 pontos e figura como o primeiro time na zona de rebaixamento na classificação.

Um novo resultado negativo diante do Sport, lanterna do torneio, deflagra ainda mais a crise e aumenta a cobrança sobre o trabalho de Cleber Xavier no clube. Principal nome do elenco, Neymar está confirmado na partida.