Whittaker e Reinier de Ridder batem peso e confirmam luta principal do UFC Abu Dhabi

Na madrugada desta sexta-feira (25), o Ultimate promoveu a pesagem oficial do UFC Abu Dhabi (EAU). E durante a cerimônia, os 24 atletas escalados para o card cumpriram suas respectivas missões pré-luta e venceram a balança. Inclusive os protagonistas do show, Robert Whittaker e Reinier de Ridder, que se mantiveram dentro do limite dos pesos-médios (84 kg) e, assim, confirmaram a luta principal do evento.

Ex-bicampeão do ONE Championship e invicto em três lutas no UFC, Reinier foi o primeiro a subir ao palco para cravar a marca de 84,3 kg. Em seguida, Whittaker, ex-detentor do cinturão do Ultimate, surgiu cerca de 200 gramas mais leve que o rival holandês, aferindo 84,1 kg na balança. Experiente, o australiano garante que de Ridder ainda não enfrentou um competidor com ele na carreira.

Brasil no UFC Abu Dhabi

Como não poderia deixar de ser, o 'Esquadrão Brasileiro' estará em ação no card preliminar do UFC Abu Dhabi, com quatro representantes ao todo. Escalado para estrear na liga logo na luta de abertura do show deste sábado, Marcus Almeida, o 'Buchecha', pesou 115,2 kg na balança. Seu adversário, Martin Buday, surgiu mais de 5 kg mais pesado, com a marca de 120,6 kg.

Carlos Leal também não teve problemas para atingir o limite da categoria. Sem sustos, o brasileiro cravou a marca de 77,1 kg e confirmou sua participação no card do UFC Abu Dhabi - sede que 'The Lion' pretende ressignificar neste sábado. Por sua vez, seu rival russo, Muslim Salikhov despontou cerca de 200 gramas mais pesado, aferindo 77,3 kg.

Duelo 100% brasileiro

Já entre as mulheres será disputado o único duelo 100% verde-amarelo do evento nos Emirados Árabes Unidos. Disposta a deixar a sequência incômoda de derrotas para trás, Amanda Ribas cravou o limite da categoria: 52,6 kg. Sua adversária e compatriota Tabatha Ricci, por sua vez, surgiu 500 gramas mais leve que a mineira, com a marca de 52,1 kg. 'Baby Shark', como é conhecida, quer colocar em prática os ensinamentos de seu último compromisso na empresa.

Confira abaixo os pesos do UFC Abu Dhabi:

Robert Whittaker (84,1 kg) vs. Reinier de Ridder (84,3 kg)

Petr Yan (61,4 kg) vs. Marcus McGhee (61,6 kg)

Shara Magomedov (84,3 kg) vs. Marc-Andre Barriault (83,9 kg)

Asu Almabayev (57,1 kg) vs. Jose Ochoa (56,9 kg)

Nikita Krylov (92,9 kg) vs. Bogdan Guskov (92,9 kg)

Bryce Mitchell (61,6 kg) vs. Said Nurmagomedov (61,6 kg)

Muslim Salikhov (77,3 kg) vs. Carlos Leal (77,1 kg)

Davey Grant (61,2 kg) vs. Da'Mon Blackshear (61,6 kg)

Amanda Ribas (52,6 kg) vs. Tabatha Ricci (52,1 kg)

Ibo Aslan (92,5 kg) vs. Billy Elekana (92,7 kg)

Mohammad Yahyan (66,2 kg) vs. Steven Nguyen (66 kg)

Martin Buday (120,6 kg) vs. Marcus 'Buchecha' Almeida (115,2 kg)

