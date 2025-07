Whittaker alerta rival antes do UFC Abu Dhabi: "Nunca enfrentou alguém como eu"

Reinier de Ridder fez história no ONE Championship ao se tornar campeão em duas categorias de peso diferentes. Desde que migrou para o Ultimate, o holandês mantém o ótimo momento, com três vitórias consecutivas na 'nova casa'. Neste sábado (26), entretanto, 'The Dutch Knight', como é conhecido, está prestes a encarar um desafio inédito. E quem garante isso é justamente seu adversário na luta principal do UFC Abu Dhabi: Robert Whittaker.

Ex-campeão peso-médio (84 kg) e atual número 5 do ranking, o australiano garante que Reinier terá que lidar com um nível de enfrentamento consideravelmente maior do que está acostumado. Atual número 13 da categoria, o ex-astro do ONE pode se consolidar na liga presidida por Dana White em caso de vitória. Mas para isso, 'RDR' terá que superar o experiente striker Whittaker, que, em entrevista ao site 'MMA Junkie', já projetou como tende a ser o duelo entre os dois.

"Ele nunca lutou contra alguém como eu. O plano é acertar as mãos nele. Sou rápido. Minha trocação é melhor que a dele. Então tenho que achar as brechas, achar o caminho para liquidar. Imagino que ele vai tentar me derrubar logo de cara. Ele tem uma trocação boa, mas entende onde meus pontos fortes estão, entende onde é a virtude dele. E acho que ele vai querer ir para o solo e utilizar isso", projetou o australiano.

Brasil no UFC Abu Dhabi

Whittaker e Reinier de Ridder fazem a luta principal do UFC Abu Dhabi neste sábado. No card preliminar, o 'Esquadrão Brasileiro' estará representado por quatro atletas. Na luta de abertura do show, Marcus 'Buchecha' faz sua estreia contra Martin Buday. Já Carlos Leal mede forças contra o russo Muslim Salikhov. Por fim, entre as mulheres, Amanda Ribas e Tabatha Ricci protagonizam o único combate 100% verde-amarelo do evento.

