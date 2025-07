Vitor Belfort promete agressividade em revanche contra Wanderlei Silva

Vinte e sete anos depois do primeiro confronto entre eles, Vitor Belfort e Wanderlei Silva voltam a se enfrentar, desta vez no boxe, na luta principal do 'Spaten Fight Night 2', em São Paulo (SP), no dia 27 de setembro. E apesar dos veteranos lutadores brasileiros já estarem com idades consideradas avançadas para a prática de esportes de combate, com ambos beirando os 50 anos, a expectativa é que a disputa dentro do ringue 'pegue fogo' - pelo menos é isso que projeta um dos protagonistas do show.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Vitor Belfort reforçou a promessa de fazer um combate 'de verdade' contra Wanderlei Silva, descartando qualquer possibilidade do duelo ser disputado sob um caráter amistoso, como acontece, às vezes, em eventos envolvendo atletas já mais veteranos. Portanto, de acordo com o carioca, haverá um vencedor no dia 27 de setembro - e levando em conta o histórico dos envolvidos, há uma boa chance da disputa terminar com um nocaute.

"O Vitor nunca fez luta amistosa. Eu falo que jogo amistoso, você joga futebol, basquete... Luta nunca foi amistosa. Na realidade, é o esporte mais sincero que você pode imaginar. Desde uma criança até um idoso, ele entende a luta. A luta é uma coisa que nasce dentro de toda criança. A luta para nascer, para começar a andar... A luta faz parte de todo ser humano. Então, não tem como o Vitor Belfort entrar em uma luta amistosa. A luta é para um sair vencedor e o outro perdedor", afirmou Vitor.

Nada pessoal

Durante anos, Belfort e Wanderlei trocaram inúmeras farpas e alimentaram uma rivalidade que teve início no final dos anos 1990. Mesmo assim, o ex-campeão e Hall da Fama do UFC garante que a rixa entre ele e o curitibano, ex-campeão do PRIDE e também membro do Hall da Fama do Ultimate, não deve ser levada para o lado pessoal, mas, sim, permanecer no âmbito profissional.

"Nunca (carrego nada pessoal para dentro do ringue). A única coisa pessoal que um atleta deve ter é performar, quando você se dedica para fazer uma luta, quando milhares de pessoas vão parar para assistir, vão dar o tempo deles... Então, a coisa mais importante, para mim, é me doar ao máximo, dar o meu melhor. Não só na luta, mas no treinamento (também). Eu levo isso muito a sério. Para mim, só existe uma coisa nas próximas dez semanas: meu treinamento", concluiu Belfort.

Vitor Belfort vs Wanderlei Silva 2

A revanche, que terá transmissão ao vivo da TV Globo, acontece mais de 25 anos após o primeiro encontro entre os dois, em 1998, também na capital paulista. Na ocasião, sob regras do MMA, Belfort venceu por nocaute em apenas 44 segundos. Desde então, o confronto entre os brasileiros ganhou contornos de rivalidade histórica.

Em 2012, eles chegaram a ser escalados para uma revanche no UFC 147, após treinarem equipes adversárias na primeira temporada do reality show The Ultimate Fighter Brasil. No entanto, uma fratura na mão tirou Vitor da luta. Wanderlei acabou derrotado por Rich Franklin, substituto de última hora, em uma das lutas mais comentadas daquele evento.

