Victor Sá mostra desejo de jogar no Corinthians e deixa diretoria otimista

O Corinthians está otimista com a possibilidade de contratar Victor Sá. O atacante, que desperta interesse do Timão, demonstrou desejo de jogar pelo clube e deixou a diretoria alvinegra confiante por um acerto.

A Gazeta Esportiva apurou que já houve uma primeira conversa, considerada muito produtiva. O atleta, durante a reunião, deixou claro que gostaria de atuar pelo Corinthians. A vontade da família de retornar ao Brasil também pesa a favor do clube.

O cenário é animador, mas a diretoria ainda trata a situação com cautela e evita dar o negócio como encaminhado. O clube não tem pressa e vive a expectativa de avançar nas tratativas até o início da próxima semana.

(Foto: Divulgação/FCKrasnodar)

Victor Sá, que pertence ao Krasnodar, da Rússia, se encaixa no perfil buscado pelo Corinthians. O Timão procura um atacante de velocidade pelas pontas e não conseguiu avançar por seu plano A.

O primeiro alvo foi Biel, do Sporting. Porém, a alta pedida dos portugueses impediu qualquer avanço. Victor, por sua vez, está no último ano de contrato com os russos, o que pode facilitar as negociações.

O jogador de 31 anos defende o Krasnodar desde fevereiro de 2024. Por lá, foram cinco gols e seis assistências em 43 jogos disputados.

Anteriormente, em território brasileiro, Victor Sá passou pelo Botafogo. Ele realizou 93 partidas pela equipe carioca, com dez tentos e oito passes para gol.

O técnico Dorival Júnior deixou claro nas últimas coletivas de imprensa a necessidade do Corinthians ir ao mercado. Ele disse recentemente que espera a contratação de pelo menos quatro reforços nesta janela de transferências.