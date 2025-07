Vasco intensifica busca por líder para a defesa

O Vasco considera fundamental ter um líder em seu sistema defensivo. Por isso, está empenhado em contratar um zagueiro experiente para a sequência da temporada 2025.

Segundo informações do jornalista Lucas Pedrosa, a direção vascaína entrou em contato com o Zenit, da Rússia, pelo zagueiro Nino, campeão da Libertadores pelo Fluminense. O valor solicitado foi de 8 milhões de euros, dificultando o negócio.

Outra opção analisada é o colombiano Yerry Mina, que conhece bem o futebol brasileiro. O jogador foi campeão brasileiro em 2016 com a camisa do Palmeiras.

Depois da experiência no Brasil, Mina passou por Barcelona (Espanha), Everton (Inglaterra) e Fiorentina (Itália). Atualmente, defende as cores do também italiano Cagliari.

Vasco: situação complicada no Brasileirão

O Vasco ocupa a 16ª colocação no Brasileirão 2025, com 14 pontos em 14 jogos. Instável, a defesa já sofreu 19 gols na competição nacional.