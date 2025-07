uhlsport relança luva icônica Super Dino

Após entrar para a história como homenagem ao título da Itália na Copa do Mundo de 1982, a lendária luva Super Dino está de volta, depois de 42 anos. A uhlsport relançou o modelo clássico que se tornou referência e acompanhou gerações de goleiros ao longo dos anos 1980, 1990 e início dos anos 2000.

A Super Dino foi originalmente criada em 1982, como uma edição limitada em homenagem ao lendário goleiro italiano Dino Zoff ? campeão mundial aos 40 anos, recorde que permanece até hoje como o jogador mais velho a erguer a taça da Copa do Mundo.

Com corte negativo, a luva oferece maior controle de bola e sensibilidade, graças às costuras internas. O látex garante excelente aderência e conforto, enquanto o punho médio/largo proporciona firmeza e estabilidade para defesas seguras.

O relançamento também presta tributo aos grandes nomes que ajudaram a consolidar a tradição da Super Dino. No Brasil, a luva esteve nas mãos de ídolos como Rogério Ceni, Marcos, Fábio Costa e outros goleiros históricos.

Para marcar o retorno, a uhlsport presenteou lendas do futebol nacional com o novo modelo: Marcos, multicampeão pelo Palmeiras e goleiro pentacampeão pelo Brasil em 2002; Rogério Ceni, símbolo do São Paulo e também penta pela Seleção; Gilmar Rinaldi, ex-Internacional, São Paulo e Flamengo, e campeão do mundo em 1994; Zetti, outro ídolo do São Paulo, tetracampeão pela Seleção Brasileira naquele mesmo ano; e Sérgio, campeão brasileiro e da Libertadores pelo Palmeiras.

O ex-goleiro alviverde é um dos participantes da campanha de divulgação da nova Super Dino.

"É uma luva muito importante na minha carreira, joguei muito com ela! Trazia muita segurança em dias de jogos com chuva e aquele gramado molhado. Lembro de uma partida na Libertadores pelo Palmeiras, à noite, com campo molhado. Em uma falta para o adversário, a bola veio na direção do gol, quicou no gramado e quase escapou das minhas mãos. O que impediu ela de entrar para o fundo da rede foi a palma da Super Dino, que travou a bola. Tenho essa lance gravado até hoje na minha memória", conta Sérgio.

"A nova Super Dino tem um design lindo, com novas cores e uma empunhadura mais justa, que traz firmeza para o goleiro que a está usando, sem deixá-la frouxa na mão. É uma luva perfeita, na minha opinião", completa o ex-goleiro.

Segundo César Filho, Diretor Comercial e de Produtos da First Sports, distribuidora oficial da uhlsport no Brasil, o relançamento da Super Dino conecta passado e presente com inovação e respeito à história.

"A Super Dino marcou uma geração e fez história nas mãos de grandes goleiros brasileiros. Relançar essa luva, agora em uma edição retrô, com nova palma e tecnologia atualizada, é mais do que uma homenagem ao passado, é uma ponte entre gerações. Queremos que os novos talentos de goleiros, amadores e profissionais, sintam na pele a nostalgia dos grandes ídolos, com o desempenho que o jogo de hoje exige", afirma Cesar.