Tom Aspinall promete tirar Ciryl Gane da concorrência pelo título peso-pesado do UFC

Depois de um longo impasse, encerrado pela aposentadoria de Jon Jones, Tom Aspinall finalmente foi reconhecido como campeão linear peso-pesado do Ultimate. E logo na sua primeira defesa de cinturão, o inglês terá pela frente o francês Ciryl Gane, um rival que já teve outras oportunidades de ascender ao trono da categoria, mas falhou - retrospecto que o lutador britânico espera que se repita no dia 25 de outubro, na luta principal do UFC 321, em Abu Dhabi (EAU).

Em um vídeo publicado no seu canal do 'Youtube', Aspinall relembrou que esta vai ser a terceira vez que Gane tenta conquistar o cinturão linear peso-pesado do UFC e deixou claro que pretende encerrar a corrida rumo ao título do francês de uma vez por todas. Vale lembrar que, anteriormente, 'Bon Gamin' - como o francês é conhecido - perdeu para Francis Ngannou e Jon Jones ao tentar assumir o trono da divisão dos pesados do Ultimate.

"Essa é a quarta vez que casaram (uma luta nossa). Eu e Ciryl entramos no UFC por volta da mesma época. Eu acho que ele já estava lá um pouco antes de mim - ele teve um par de lutas mais que eu. Agora nos escalaram (para uma luta), 25 de outubro, Abu Dhabi. Eu e Ciryl - a quarta tentativa está aqui, e esse é o terceiro 'title shot' de Ciryl. Então, vamos tentar nos livrar de Ciryl Gane da disputa pelo título para sempre", cutucou Aspinall.

Como os rivais chegam para a disputa

Tanto Aspinall quanto Gane entrarão em ação pela primeira - e possível única - vez em 2025. Depois que derrotou Curtis Blaydes e defendeu o cinturão interino, em julho de 2024, Tom aguardou por longos 12 meses um desfecho da novela entre o UFC e Jon Jones, de olho em uma unificação dos títulos. Com 'Bones' desinteressado, a liga promoveu o inglês ao posto de campeão linear. Agora, para compensar o tempo perdido, o atleta de Salford (ING) já projetou um reinado ativo no Ultimate.

Por sua vez, Ciryl competiu mais recentemente, em dezembro de 2024. Na ocasião, entretanto, o francês protagonizou uma revanche polêmica contra Alexander Volkov. Para muitos, inclusive Dana White, o gigante russo fez o suficiente para ter o braço erguido naquela oportunidade, mas quem acabou sendo apontado vencedor, na decisão dividida dos juízes, foi Gane - que agora foi agraciado com mais um 'title shot' na carreira.

