Sport x Santos: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

O Santos visita o Sport neste sábado, a partir das 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife (PE). A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe chega pressionado após amargurar mais uma derrota no Brasileirão. A equipe perdeu por 2 a 1 para o Internacional, na última quarta-feira, em plena Vila Belmiro. Com o resultado, o Alvinegro Praiano desperdiçou a chance de sair da zona do rebaixamento. O time está em 17º lugar, com 14 pontos, assim como o Vasco, primeiro time fora do Z-4.

Para o duelo deste sábado, o técnico Cleber Xavier não contará com o atacante Guilherme, o volante Willian Arão e o zagueiro Gil.

Guilherme foi substituído no início do duelo contra o Internacional, com dores no tornozelo direito. Após exames, foi constatada uma lesão no corto-contusa no tornozelo direito.

Já Willian Arão sofreu uma lesão na panturrilha direita. Ele já havia desfalcado o Peixe na última partida, mas não tinha lesão constatada, apenas um desconforto.

Por fim, Gil está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo nos minutos finais da partida contra o Colorado.

Em contrapartida, o atacante Gustavo Caballero, novo reforço do Peixe, foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estará à disposição do treinador.

Registros do treino desta sexta-feira. ?? pic.twitter.com/8anrk1wiR8 ? Santos FC (@SantosFC) July 25, 2025

O Sport, por sua vez, vem de empate contra o Vitória, fora de casa. Apesar do ponto conquistado, a equipe pernambucana permaneceu na 20ª e última posição da tabela. O Leão da Ilha ainda busca sua primeira vitória na competição.

Para a partida, o time não terá a presença do meio-campista Sérgio Oliveira, que sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo no início da semana. Além dele, o atacante Pablo segue em processo de transição física e será desfalque.

FICHA TÉCNICA



SPORT X SANTOS

Data: 26 de julho de 2025, sábado



Horário: 18h30 (de Brasília)



Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)



VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Sport: Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes, Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas, Lucas Lima; Barletta, Derick Lacerda, Ignacio Ramírez



Técnico: Daniel Paulista

Santos: Gabriel Brazão; Escobar (Igor Vinícius), João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Rollheiser, Barreal e Deivid Washington



Técnico: Cleber Xavier