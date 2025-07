Sport x Santos: confira onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Neste sábado, em confronto válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos visita o Sport, na Ilha do Retiro, às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir: Premiere e Globoplay transmitirão a partida.

O Santos chega após amargurar mais uma derrota no Brasileirão. O Peixe perdeu por 2 a 1 para o Internacional, em plena Vila Belmiro. Com o resultado, o Alvinegro Praiano desperdiçou a chance de sair da zona do rebaixamento. O time está em 17º lugar, com 14 pontos, assim como o Vasco, primeiro time fora do Z-4.

Já o Sport vem de empate contra o Vitória, fora de casa, conquistado no último lance. Apesar de ter alcançado quatro pontos, a equipe pernambucana permaneceu na 20ª e última posição da competição e agora busca manter a sequência positiva.