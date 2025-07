Saúl se mostra feliz com chegada ao Flamengo e fala sobre saída da Europa para a América do Sul

O Flamengo tem um grande novo reforço para esta temporada. O espanhol Saúl Ñiguez, que vestirá a camisa 8 do Mengão, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira e se mostrou muito feliz com a chegada ao Rubro-Negro.

"Estou muito feliz, muito ansioso. Ansioso para poder jogar um futevôlei na praia (risos) com as pessoas. Mas a verdade é que eu e minha família estamos vivendo dias muito intensos, mas lindos. Já consegui notar a grandeza do clube. Desde o anúncio, meu telefone não parou de tocar, minhas redes sociais não pararam. Sei o clube em que estou chegando, com sua grandeza e toda sua torcida", disse Saúl.

Sem preferências

Em seguida, Saúl foi perguntado sobre a posição que mais gosta de atuar. Por sua vez, o espanhol disse que pode jogar em vários lugares, dependendo de onde o técnico Filipe Luis precisar.

"Estou aqui para ajudar, para que o treinador precisar, independentemente da posição. Sempre me consideraram um meia ofensivo, mas posso atuar em inúmeras posições. Às vezes será melhor para mim, às vezes será melhor para o time. Estou me preparando para estar disponível o mais rápido possível. Estava de férias e fiz uma pré-temporada individual, não é o mesmo que fazer com um clube", salientou o espanhol.

Adriano Fontes / Flamengo

Por fim, Saul falou sobre o ato de deixar a Europa. Ele admitiu que foi um movimento complexo, mas que era difícil dizer "não" ao Flamengo.

"É uma mudança muito grande (sair da Europa), quero me adaptar o mais rápido possível. Quero me adaptar rápido ao vestiário, a cidade, que sempre ouvi maravilhas. Eu e a minha família queremos aprender português o mais rápido possível. Sair da Europa é muito difícil, mas quando o Flamengo te chama, é uma decisão relativamente fácil", finalizou o espanhol.

Na última temporada, Saúl defendeu o Sevilla. O meio-campista atuou em 26 jogos, com um gol marcado e seis assistências.