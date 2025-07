São Paulo já evoluiu com Crespo? Comentaristas avaliam bom momento

Com a vitória sobre o Juventude por 1 a 0, o São Paulo chegou a três jogos sem perder (venceu Corinthians e empatou com Bragantino) no Brasileirão e se afastou da zona de rebaixamento. Livia Camillo e José Trajano avaliaram o impacto da chegada do técnico Crespo, no Fim de Papo.

Sob o comando do treinador, foram quatro jogos. Além das partidas em que o time ficou invicto, o São Paulo perdeu na estreia do técnico argentino - 2 a 0 para o Flamengo.

Com o triunfo sobre os gaúchos, o São Paulo chegou a 19 pontos em 16 jogos, e é o 12/] colocado do Brasileirão. O Santos, primeiro time do Z-4, tem 14 pontos.

Trajano: Crespo está arrumando a casa

O São Paulo está melhorando agora. A estreia do Crespo foi terrível [derrota para o Flamengo por 2 a 0], mas tinha pouco tempo de comando. O São Paulo está melhorando, não foi um grande jogo, mas você sente o time mais arrumadinho, que ele está fazendo algumas experiências que estão dando certo.

E está jogando sem Lucas e Oscar - acho que tem que esquecer os dois. 'Vamos com esses aí que estão dando certo'. [...] O Crespo está arrumando a casa.

José Trajano

Livia: Crespo deixa time leve

É cedo. Precisa mostrar mais. Mas é um momento de contenção de danos. Uma mudança no meio da temporada gera desgastes, é uma mudança muito grande e o Crespo vem falando sobre isso em outras coletivas. [...] Ele também está tentando tirar a pressão em cima dele para aliviar o psicológico. O grande problema do São Paulo não é nem jogar bola - é um time que tem bons jogadores, pode evoluir -, é um problema psicológico.

Livia Camillo

