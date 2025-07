São Paulo anuncia mais de 20 mil ingressos vendidos para duelo contra o Fluminense

O São Paulo anunciou, nesta sexta-feira, que 22 mil ingressos já foram vendidos para o embate contra o Fluminense, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbis.

A venda de ingressos está aberta para todos os torcedores e ainda restam entradas disponíveis em praticamente todos os setores do Morumbis. As única exceções são a Arquibancada Sul Diamante Negro e a Cadeira Térrea Leste Lacta, em que os bilhetes constam como esgotados no site oficial de vendas.

Portanto, os torcedores que quiserem assistir ao duelo diretamente do estádio são-paulino terão que adquirir seus ingressos exclusivamente através do site www.spfcticket.net, pois não haverá bilheteria física.

Mais de 2??2?? mil ingressos vendidos pra domingo! O Tricolor enfrenta o Fluminense, às 16h, pelo Brasileirão. Garanta o seu > https://t.co/vQUEO6OVVI #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/0EucJIBAfi ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 25, 2025

Os valores dos ingressos variam de R$ 50,00 a R$200,00. O setor com bilhete mais barato é a Arquibancada Norte Oreo, enquanto os mais caros são as Cadeiras Especiais Leste Lacta e Oeste Ouro Branco. As demais seções possuem preços entre R$ 80,00 e R$ 150,00.

O São Paulo chega embalado para a partida contra o Fluminense após somar duas vitórias consecutivas no Brasileirão. O Tricolor paulista escapou das últimas posições e aparece na 12ª colocação, com 19 pontos. Já o rival carioca é o oitavo colocado, com 20.