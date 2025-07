São Paulo anuncia contratação da atacante Taty Senna; veja detalhes

O São Paulo anunciou a chegada de mais um reforço para a equipe feminina. Nesta sexta-feira, o Tricolor acertou a contratação da atacante Taty Senna, que atuava no Braga, de Portugal. A atleta de 28 anos firmou vínculo com o clube paulista até o final de 2025.

"O São Paulo é um clube gigante, com uma história riquíssima e uma torcida apaixonada. Desde o primeiro contato, me senti muito motivada com o projeto que me foi apresentado. É a realização de um sonho vestir essa camisa", celebrou a atleta em entrevista ao site oficial do clube.

Taty Senna iniciou a carreira nas categorias de base do Vitória. Após passagens por São Francisco (BA), Caucaia (CE) e Vitória das Tabocas (PE), voltou ao Leão e fez parte do título do Campeonato Baiano. Já em 2019, rumou ao futebol português para reforçar o Torrense.

A partir de 2021, a atacante deixou Portugal e acumulou passagens por Hungria e Itália. Na última temporada, Taty Senna voltou ao futebol português para defender o Braga e foi a vice-artilheira da Liga BPI, com 15 gols marcados. Agora, ela inicia uma nova etapa da carreira no São Paulo.

? Taty Senna é o novo reforço do São Paulo! ?? A atacante de 28 anos chega com contrato até 31 de dezembro de 2025. Sejam bem-vinda, Taty! ???? Saiba mais ?? https://t.co/8cZY5neoHo #FutebolFemininoTricolor#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/GJG8is3Vxv ? São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) July 25, 2025

"Minhas expectativas são as melhores possíveis. Quero dar o meu máximo todos os dias, dentro e fora de campo, para honrar essa camisa. Sei da responsabilidade que é jogar no São Paulo e venho com muita vontade de ajudar o time a conquistar títulos e crescer junto com o grupo", afirmou a jogadora.

O São Paulo, vale lembrar, terá um segundo semestre cheio. O Tricolor disputa as quartas de final do Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores, além do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil.

Taty Senna é a segunda atacante a reforçar o São Paulo nesta janela de transferências. No início de julho, o Tricolor já havia anunciado a chegada de Nathane, ex-Santos.

O São Paulo, contudo, perdeu uma peça importantíssima para a sequência da temporada. Destaque da equipe tricolor, Dudinha foi negociada com o San Diego Wave, dos Estados Unidos. A jogadora reforçará o time norte-americano após a Copa América.